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Роль Білорусі у війні "давно визначена": Лукашенко знову заговорив про "братню Росію"

3 липня 2022, 18:23

Білоруський диктатор каже, що в союзі Білорусі і Росії "давно створене" єдине угруповання збройних сил, "фактично єдина армія".

Лукашенко ВСУ
Лукашенко / Reuters, Генштаб ЗСУ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

Білоруський диктатор підкреслив, що він нібито "давно визначив" участь Білорусії у війні РФ проти України.

"Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі. А скільки країн з того боку? Майже півсотні, фактично воюючих проти Росії в Україні. Щось не складається балансу. І взагалі ті, хто нас дорікають, ви що не знали, що в нас найтісніший союз з Російською Федерацією? З державою, з якою ми будуємо єдину, потужну, незалежну державу – союзну державу. Де в союзі два незалежних народи", - заявив Лукашенко, передає видання БЕЛТА.

Білоруський диктатор каже, що в союзі Білорусі і Росії "давно створене" єдине угруповання збройних сил, "фактично єдина армія".

"Ви ж це все знали, так чому нас сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом з братньою Росією", - підкреслив Лукашенко.

Він підкреслив, що роль Білорусії у війні він визначив вже давно. Мовляв, вони нікому не дозволять стріляти в спину російській людині. Тому ще з першого дня повномасштабного вторгнення Білорусь "зайняла оборону від Брестської фортеці до південних кордонів" для того, щоб "не допустити удару в спину росіянам з боку військ НАТО".

"Вони нам цього пробачити не можуть. І для нас сьогодні це виявилося найважливішим напрямком", - говорить Лукашенко.

Він переконаний, що збільшення військ НАТО в Східній Європі потрібно тільки для того, щоб "воювати", а Білорусі в такому випадку "треба вистояти".

"І ми будемо робити все для того, щоб вистояти і перемогти, щоб цей сивий курган завжди бачив нашу єдність і розумів, що пам'яті ми не змінюємо", — сказав білоруський диктатор.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самозваний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко
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