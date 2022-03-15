Зеленський висловився щодо сміливого вчинку співробітниці Першого каналу

Зеленський подякував редактору Першого каналу / Reuters

Президент України Володимир Зеленський подякував росіянам, які не бояться протестувати та доносити правду про війну.

Окремо глава держави подякував редактору Першого каналу Марії Овсянніковій, яка увірвалася до прямого ефіру з антивоєнним плакатом.

"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду (про війну в Україні - ред.). Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, реальні факти своїм друзям, рідним, близьким і особисто тій дівчині, яка увійшла до студії "Першого каналу" з плакатом проти війни", - сказав Зеленський в звернення.

Раніше Главред писав про те, що прямий ефір пропагандистського Першого каналу РФ був зірваний молодою жінкою, яка за спиною ведучої розгорнула плакат проти російської військової агресії в Україні.

"No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war", - було написано на плакаті, який потрапив у прямий ефір.

Як виявилося, сміливою дівчиною виявилася співробітниця каналу Марина Овсяннікова.

У мережі з'явився її ролик, в якому вона пояснила мотиви свого вчинку.