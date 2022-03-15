Зеленський висловився щодо сміливого вчинку співробітниці Першого каналу

Президент подякував росіянам, які не бояться протестувати і доносити правду про війну.
Президент України Володимир Зеленський подякував росіянам, які не бояться протестувати та доносити правду про війну.
Окремо глава держави подякував редактору Першого каналу Марії Овсянніковій, яка увірвалася до прямого ефіру з антивоєнним плакатом.
"Я вдячний тим росіянам, які не припиняють спроб донести правду (про війну в Україні - ред.). Тим, хто бореться з дезінформацією і розповідає правду, реальні факти своїм друзям, рідним, близьким і особисто тій дівчині, яка увійшла до студії "Першого каналу" з плакатом проти війни", - сказав Зеленський в звернення.
Раніше Главред писав про те, що прямий ефір пропагандистського Першого каналу РФ був зірваний молодою жінкою, яка за спиною ведучої розгорнула плакат проти російської військової агресії в Україні.
"No war. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть. Russians against war", - було написано на плакаті, який потрапив у прямий ефір.
Як виявилося, сміливою дівчиною виявилася співробітниця каналу Марина Овсяннікова.
У мережі з'явився її ролик, в якому вона пояснила мотиви свого вчинку.