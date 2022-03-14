Військовий експерт розповів, чому війська Путіна не зможуть штурмом взяти Київ

Війська Росії / Reuters

У Росії немає достатніх сил для штурму Києва. Про це в інтерв'ю для Главреда розповів полковник запасу і військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив, що питання штурму Києва зараз не стоїть на порядку денному.

"Для того, щоб штурмувати Київ, потрібно було всі 120 тисяч солдатів, повний склад бойових частин, вести на Київ. Це могло б забезпечити повну облогу міста, але не його штурм", - говорить Жданов.

За його словами, росіяни намагалися просунутися, щоб взяти Київ хоча б в півкільце.

"Але після того, як сили противника були розбиті під Броварами, і коли був відновлений контроль над Гостомелем, навіть такі спроби вже неможливі. Тобто ми поступово відсуваємо противника від Києва. Якщо вони не можуть взяти Київ в облогу, то про який штурм мова? Зараз на всіх напрямках вони будуть окопуватися і переходити до оборони", - зазначив він.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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