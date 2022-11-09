Зеленський провів важливе засідання Ставки: всі подробиці

Володимир Зеленський / president.gov.ua

9 листопада президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє пресслужба президента, були порушені питання ситуації на фронті та інші.

"Окремо присутні розглянули стан забезпечення підрозділів озброєнням і боєприпасами, а також підготовку військ до зимового періоду", - додає прес-служба.

Які питання піднімалися під час Ставки:

питання щодо ситуації на передовій. Були скоординовані дії сил оборони з відбиття ворожої агресії та звільнення українських територій;

учасники зустрічі проаналізували хід відновлення об'єктів енергетики, які постраждали внаслідок російських атак. Були обговорені заходи щодо протиповітряного захисту критичної інфраструктури України;

питання щодо проходження зимового періоду та шляхи мінімізації ризиків, викликаних російською агресією.

Чим займається ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Ситуація в Херсонській області

У середу, 9 листопада, стало відомо, що у захопленому військами РФ Херсоні підірвані два мости-Дар'євський і Тягинський. Опубліковані відповідні фотознімки.

Естакади підірвали, ймовірно, російські окупанти. Крім того, за даними ЗМІ пропагандистів Росії, в Херсоні на адміністративних будівлях вже немає російських прапорів.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що в Снігурівці Херсонської області йдуть бої. Ситуація складна. За його словами, у ВСУ є успіхи.

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що війська РФ не збираються йти з Херсона.

Окуповане місто утримують від 30 до 50 тисяч російських окупантів. ЗСУ знадобиться час для звільнення Херсона.

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