Зеленський провів термінове засідання Ставки: важливі подробиці

Володимир Зеленський / Офіс президента України

2 листопада президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомляє сайт президента, на засіданні обговорювалося відновлення об'єктів енергетики після атаки РФ.

"На засіданні обговорили хід відновлення об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики, які напередодні зазнали руйнувань в результаті повітряних атак держави-терориста. Була відзначена робота сил протиповітряної оборони України, які вночі зупинили чергову атаку ворожих дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський у соцмережі зазначив, що необхідне прискорення роботи з метою формування ефективної системи ППО України.

Учасники засідання також розглянули питання забезпечення підрозділів боєкомплектом та хід підготовки військ до зимового періоду.

Чим займається Ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Відключення світла в Україні

Нагадавши, в Україні ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії. Світло почало зникати з 6:00 2 листопада. Про це повідомили в Укренерго. Погодинні відключення електроенергії стартували в Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській областях та Києві.

Пізніше стало відомо, що в Україні в трьох областях припиняють діяти графіки погодинного відключення світла. Таких обмежень виявилося мало для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Це стосується Харківської, Сумської та Полтавської областей.

В Укренерго раніше заявили, що Україну очікує дуже важка зима. Агресор Росія ставить перед собою завдання знищення енергетичної системи країни. Українцям слід економити електроенергію-не допускати, щоб всі прилади працювали вдень, вимикати світло в порожніх приміщеннях і використовувати енергоємні прилади в нічний час доби.

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