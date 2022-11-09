Херсон утримують від 30 до 50 тис. військ РФ, ЗСУ потрібен час, щоб його відбити - ГУР

ЗСУ знадобиться час, щоб звільнити Херсон від російської окупації / Міноборони, суспільне

Захоплений Херсон утримують від 30 до 50 тисяч військ Росії. Вони не збираються звідти йти. Силам оборони України потрібен час, щоб звільнити місто. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

В інтерв'ю La Repubblica він розповів про те, що в окупованому Херсоні перебувають від 30 до 50 тисяч російських військ. Загарбники відступати не збираються. ЗСУ знадобиться час, щоб їх звідти вибити.

Також чиновник пояснив, чому росіяни евакуюють з міста мирних жителів.

"По-перше, тому що так легше вести бойові дії. По-друге, щоб відсікти інформацію, яку ми отримуємо від партизанів. По-третє, тому що вони дотримуються принципу Радянського Союзу: депортація населення. Будуть введені буряти, щоб цей край став не тільки проросійським, а й повністю російським. Те ж саме зробили в Криму, з татарами", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Ситуація на Херсонщині

9 листопада з'явилася інформація про те, що у тимчасово захопленому Росією Херсоні були підірвані два мости - Дар'євський і Тягинський. На підтвердження були опубліковані фотознімки.

Мости знаходяться в тилу позицій ЗС РФ. Також, за даними російських пропагандистських ЗМІ, з адміністративних будівель у Херсоні зникли прапори РФ.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у Снігурівці на Херсонщині йдуть бої. Ситуація дуже складна. У ВСУ є успіхи.

У Пентагоні зробили заяву про те, що США мають намір надати Україні допомогу для звільнення Херсона та інших окупованих територій.

У відомстві підкреслили про готовність забезпечити ЗСУ всім, що потрібно.

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