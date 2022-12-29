Зеленський просив танки і літаки, але США відмовили - Politico

Американські чиновники бояться ескалації конфлікту на фронті в Україні.

Зеленський просив у Байдена танки і літаки / Колаж фото УНІАН

Президент України Володимир Зеленський літав до США і особисто спілкувався з американським колегою Джо Байденом. Він просив, щоб Америка передала Україні сучасні танки і літаки. Однак США відмовили в цьому, повідомляє Politico.

"Байден залишився непохитний по відношенню до деяких прохань про танки, ракети і винищувачі", - повідомляє видання.

При цьому президент США погодився передати Україні системи ППО Patriot і високоточні бомби.

Американські чиновники бояться, що передача сучасної військової техніки "може спровокувати ескалацію конфлікту і прийде до затягування термінів потенційних переговорів".

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати Представників і Сенату на підтримку демократії.

По дорозі додому після візиту до США Зеленський провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Жешуві. Під час розмови глави держав підбили підсумки 2022 року, який приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України. Також Зеленський подякував Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

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