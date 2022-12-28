"Ворог знає, куди бити": експерт оцінив серйозну загрозу блекаута

Україна може залишитися без світла навіть у тому випадку, якщо генерація електроенергії буде продовжуватися.

РФ готується до ракетного удару / Колаж фото УНІАН, Главред, Міноборони РФ

Російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні, щоб залишити мирних людей без світла і тепла. Ворог може залишити без електропостачання всю країну, якщо вдарить по трансформаторах високої напруги. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Тотальний блекаут - це тоді, коли споживачі не отримують електроенергію протягом тижнів. Це означає, що система не здатна відновити функціонування в силу того, що відбулися переривання сполучення генерації і споживачів, які неможливо відновити протягом тривалого часу. Ситуація може виглядати так, що генерація начебто і є, є чим виробити електроенергію, але не буде можливості її передати споживачам", - сказав Гончар.

Він додав, що на ремонт або заміну, наприклад, трансформатора високої напруги знадобитися кілька місяців.

"Виробництво електроенергії може стати недоступним через руйнування чи то теплоелектростанції (ТЕС), чи то периферійного обладнання, як і її передача через руйнування підстанцій і ліній електропередач. Але якщо лінії електропередач можна досить швидко відновити, то коли виводиться з ладу трансформатор високої напруги, а його ніде взяти (а якщо і є, потрібні місяці для його доставки і монтажу), відновлювати систему набагато складніше. Ворог знає куди бити", - пояснив експерт.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Вже 19 грудня вночі росіяни атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони. Пізніше стало відомо, що в результаті ворожої атаки в Києві пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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