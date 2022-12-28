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Тікають від ЗСУ: РФ вивезла з Кремінної окупаційне командування

28 грудня 2022, 19:30
Сергій Череватий одразу зазначив, що поки зарано говорити про деокупацію міста.
Кременная, российские военные
Окупанти вивели командування з Кремінної / Колаж фото Радіо Свобода, Reuters

Українські військові потужно наступають в напрямку Кремінної. Росія боїться цього контрнаступу та вже вивезла з населеного пункту окупаційне командування. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він одразу зазначив, що поки зарано говорити про деокупацію міста.

"На цьому напрямку триває деякий час потужна робота наших підрозділів, зокрема десантно-штурмових. Коли там буде досягнуто суттєвого результату, ми обов'язково повідомимо про це громадськість. Поки що треба запастися терпінням і чекати на офіційні повідомлення", - сказав Череватий.

Ситуація в Кремінній

26 грудня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що біля Кремінної на Луганщині тривають бої. Українським воїнам вдалося трохи відтіснити російських окупантів, бойові дії вже відбуваються недалеко від міста.

Тим часом військове командування РФ вже втекло з міста, до якого наближаються захисники України. Командири окупантів перемістилися в Рубіжне.

27 грудня стало відомо, що українські військові просунулися на фронті біля Кремінної в Луганській області - це місто має стратегічне значення для подальшої наступальної операції на Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Сватове.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр раніше повідомляла, що російські окупанти поставили перед собою мету вийти на адміністративний кордон Донецької області до кінця поточного року.

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