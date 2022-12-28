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США намагаються перешкодити передачі іранських дронів РФ - NYT

28 декабря 2022, 22:23
США планують санкціями перешкодити виробництву ударних безпілотників.
США, Іран
США намагаються перешкодити Ірану передавати РФ дрони / колаж фото ua.depositphotos.com

США хочуть перешкодити передачі іранських ударних безпілотників Росії, якими окупанти тероризують українців. Для цього Адміністрація Джо Байдена розробила масштабну програму. Про це повідомляє The New York Times.

Метою програми є перешкоджання розробці іранських дронів. Білий дім активізував свою роботу після того, як стало відомо, що в безпілотниках використовувалися технології країн Заходу, в тому числі американські.

Повідомляється, що компанії США передали Україні пристрої, які можуть виявляти безпілотники на більш далеких відстанях. Також ЗСУ отримують інформацію про те, де саме РФ готує дрони до запуску.

Відомо, що США намагаються перешкодити виробництву дронів потужними санкціями і переговорами. Також були вжиті заходи щодо американських компаній, чиї технології виявили в іранських дронах.

Участь Ірану у війні проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. За останні кілька місяців Росія завдала нищівних ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Багато людей отримали поранення. Також є загиблі, серед них діти.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Інші новини:

війна в Україні Іран вторгнення Росії
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