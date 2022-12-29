"Стовідсотковий збіг": візит Зеленського до США був дуже успішним - подробиці від Єрмака

Адміністрація Байдена заявила про готовність виконати всі домовленості.

Візит Зеленського до США був дуже успішним / t.me/V_Zelenskiy_official

Український президент Володимир Зеленський літав з важливою місією в США. Варто відзначити, що його там щиро чекали. Цей візит став неймовірно успішним для української сторони, адже вийшло домовитися про те, що важливо для нашої держави. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак у ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Він зазначив, що навіть звичайні люди, які живуть у США, були раді бачити Зеленського у Вашингтоні.

"Це був дуже успішний візит. Було дуже приємно пишатися президентом Зеленським і Україною, тому що коли люди в США бачили наш прапор на машинах, вони зупинялися, фотографували, знімали. Ставлення до України історичне і я дуже радий цьому", — сказав Єрмак.

Глава ОП зауважив, що у Зеленського "стовідсоткові збіги з американцями". Обидві сторони розуміють, що в питаннях з Путіним не може бути ніяких компромісів.

"Вони чітко сьогодні з нами. І вони вважають, що наша перемога - це буде і їхня перемога", - додав Єрмак.

Зеленському вдалося домовитися з США в питаннях, які стосуються військової допомоги Україні. Єрмак зазначив, що Адміністрація Байдена готова реалізувати все, про що було домовлено.

"Я говорив з Джейком Салліваном (радником президента США з національної безпеки - Главред) і ми склали план. Я радію тому, що вони налаштовані не просто говорити, яким успішним був візит, а й реалізовувати. А для нас це і зброя, і підтримка, і реалізація мирного плану Зеленського, і багато іншого", — заявив Єрмак.

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну пресконференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати представників і Сенату на підтримку демократії.

Дорогою додому після візиту до США Зеленський провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Жешуві. Під час розмови глави держав підбили підсумки 2022 року, який приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України. Також Зеленський подякував Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

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