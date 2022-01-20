Держдеп дозволив країнам Балтії віддавати Україні американську зброю

Дозвіл від Держдепу урядам країн Балтії надійшов після того, як американські чиновники посилили попередження про вторгнення Росії в Україну.
Держдеп США дав дозвіл трьом американським союзникам по НАТО-країнам Балтії-відправляти в Україну зброю американського виробництва. Про це повідомляється західний авторитетний портал Politico.
Згідно з правилами експортного контролю, Латвія, Естонія і Литва зобов'язані були отримати дозвіл від Держдепу перед тим, як передати зброю Україні.
"Запити від Латвії, Естонії та Литви надійшли за останні тижні, і останній з них був схвалений в середу ввечері", ‒ йдеться в тексті повідомлення.
Джерело Politico категорично відмовилося вказати, яку саме зброю дозволено передати Україні.
Дозвіл від Держдепу урядам країн Балтії надійшов після того, як американські чиновники посилили попередження про вторгнення Росії в Україну.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося - Росія в середині грудня передала США проекти "Договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.
У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.
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