УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Держдеп дозволив країнам Балтії віддавати Україні американську зброю

20 січня 2022, 11:04

Дозвіл від Держдепу урядам країн Балтії надійшов після того, як американські чиновники посилили попередження про вторгнення Росії в Україну.

Держдеп
Держдеп дозволив країнам Балтії віддавати Україні американську зброю / Reuters

Держдеп США дав дозвіл трьом американським союзникам по НАТО-країнам Балтії-відправляти в Україну зброю американського виробництва. Про це повідомляється західний авторитетний портал Politico.

Згідно з правилами експортного контролю, Латвія, Естонія і Литва зобов'язані були отримати дозвіл від Держдепу перед тим, як передати зброю Україні.

"Запити від Латвії, Естонії та Литви надійшли за останні тижні, і останній з них був схвалений в середу ввечері", ‒ йдеться в тексті повідомлення.

Джерело Politico категорично відмовилося вказати, яку саме зброю дозволено передати Україні.

Дозвіл від Держдепу урядам країн Балтії надійшов після того, як американські чиновники посилили попередження про вторгнення Росії в Україну.

Реклама

читайте такожНімеччина не постачатиме зброю Україні: Шольц має намір зупинити РФ за допомогою дипломатії

Нагадаємо, раніше повідомлялося - Росія в середині грудня передала США проекти "Договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес.

Читайте ще:

viber
оружие Держдепартамент США новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Держдеп дозволив країнам Балтії віддавати Україні американську зброю». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захопленняЛюбовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захоплення Незвичайне везіння і великий успіх до кінця січня: хто зі знаків у списку щасливчиківНезвичайне везіння і великий успіх до кінця січня: хто зі знаків у списку щасливчиків Гороскоп Таро для Овнів на лютий 2022: доленосна зустріч і фінансовий успіхГороскоп Таро для Овнів на лютий 2022: доленосна зустріч і фінансовий успіх Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуРада так любов: названі кращі пари за знаком Зодіаку Все для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіакуВсе для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіаку
12:17

"Велике будівництво": на обході Хотина уклали нижній шар асфальту

12:08

Міг стати свідком злочину: жителі Якимівки озвучили мотив жорстокого вбивства 11-річного МаксимаВідео

11:41

Вродлива, як мама, висока, як тато: Катя Осадча показала рідкісне фото своїх батьків

11:30

Заразилася навмисно, щоб не робити щеплення: чеська співачка-антивакцинатор померла від коронавірусуВідео

11:20

Зеленський закликав США терміново запровадити санкції проти РФ, після вторгнення вони не мають сенсу - Axios

Реклама
11:14

"Нова" війна з Росією: чому в українців така коротка пам'ятьПогляд

11:09

У Росії обурені військовою підтримкою України Західом: Захарова лякає "військовими провокаціями"Відео

11:04

Держдеп дозволив країнам Балтії віддавати Україні американську зброю

10:44

Байден не направлятиме війська в Україну навіть у разі вторгнення РФ - Associated Press

10:36

Юрій Романенко. Росія і Захід підвищують ставки, а Україна не лякаєтьсяВідеоблоги

10:26

Ляшко перерахував основні відмінності Омікрона від інших штамів

10:20

Приїхав із заробіток, а мати і троє дітей горіли в будинку: деталі трагедії на ЧернігівщиніВідео

09:33

Курс долара вже досяг річного максимуму: як витівки Путіна "топлять" українську гривнюВідео

09:23

Байден натякнув на допустимість "невеликого вторгнення" РФ, в Києві шоковані - CNN

08:55

Чому топ-чиновники США зачастили в Україну?Погляд

08:50

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2022: Тільцям – удача, Дівам – заздрісники, Стрільцям - труднощіВідео

08:35

Коронавірус в Україні встановив перший антирекорд 2022 року: понад 18 тисяч хворих за добу

08:12

Віддав банку машину і залишився винен: ПриватБанк звинуватили в самовільному підвищенні кредитних відсотків

08:10

США готують нові санкції проти РФ, у списку - дочки Путіна і Кабаєва

07:17

Байден порівняв можливе вторгнення РФ в Україну з Другою світовою війноюВідео

Реклама
07:10

Нагнітання Заходу і сюрпризи від РФ: Арахамія оцінив ситуацію з небезпекою військової атаки на УкраїнуВідео

06:37

Відріжуть РФ від долара: Байден пригрозив Путіну санкціями у разі вторгнення в Україну

06:10

Військова операція Росії і гарантії Україні: дипломат розкрив риторику МосквиВідео

06:08

"Мильна бульбашка" ПорошенкаПогляд

06:00

Якою буде погода в Україні навесні 2022: на киян чекає класичний березень, сирий квітень і холодний травень

05:50

Більшість побічних реакцій від COVID-вакцини спричинені самонавіюванням: результати досліджень

05:40

Найсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидкоВідео

05:02

У моду на 2022 рік увійшла надзвичайно гарна стрижка прямий боб, що відмінно омолоджуєФото

04:41

Топ-5 кімнатних рослин, що принесуть сімейне щастя і допоможуть знайти любов

04:37

Кім Кардашьян показала свою неосяжну "корму" в крихітному бікіні

04:29

Як позбутися від запаху сечі тварин в квартирі: прості, але робочі способи

03:47

Злетіла з котушок: Мадонна показувала промежину і валялася по підлозі студії звукозапису

03:47

40 гривень за літр: українцям назвали лютневі ціни на бензин і газ на АЗСВідео

02:44

Україну замете снігом і вдарить мороз -15Відео

02:21

"Ти сіла в калюжу": Кондратюк нагадав, як Могилевська потрапила до скандалу через Януковича

02:19

Гороскоп Таро для Раків на лютий 2022: криза, крутий поворот і подарунок небесВідео

01:40

Гола Сніжана Бабкіна привітала фанатів з Водохрещем і сіла п'ятою точкою в замет

01:32

"Є ролі, в яких мене можна впізнати тільки по голосу": Петрожицька розповіла про зйомки в ДикихВідео

01:32

"Тисячу Зеленського" пенсіонери вже з 24 січня зможуть витратити на лікиВідео

00:51

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19 січня, середа
23:54

Резніков закликав впровадити санкції проти олігархів із оточення ПутінаВідео

23:26

Порошенко після суду відправився "святкувати" до шикарного ресторану - ЗМІ

22:59

США додатково виділять Україні 300 млн доларівВідео

22:46

Клопотенко пояснив, чому українці "панічно" бояться нового меню в школах

22:18

Угоди щодо оборони та зустріч із Зеленським: ЗМІ дізналися про візит Ердогана до України 3 лютого

22:11

Трагедія на Водохреще: під час пірнання в ополонку потонув чоловік

22:10

Магнітом притягують бідність: які крупи і продукти не можна викидати з домуВідео

21:41

Викрав і вбив: підозрювані у вбивстві 11-річного хлопчика зізналися ще в одному злочиніВідео

21:37

"Туреччина знає свої інтереси": Банкова вітає план Ердогана щодо діалогу Зеленського та Путіна

21:34

"Без страху й докору": Блінкен висловився щодо справи проти Порошенка

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти