У Росії обурені військовою підтримкою України Західом: Захарова лякає "військовими провокаціями"

Марія Захарова вважає , що Британія повинна припинити постачання озброєння Україні / Reuters

У МЗС РФ заявили, що висловлювання США про підготовку Москвою наступу на Україну "необхідні Сполученим Штатам, щоб створити фон для їх власних масштабних військових провокацій".

В якості "підтвердження" підготовлюваних Заходом провокацій в МЗС називають перекидання Британією і Канадою озброєння та інструкторів в Україну, пише російський Інтерфакс.

"Наші побоювання підтверджують останні повідомлення, які з'являються в ЗМІ з посиланням на офіційні структури, джерела... Вже кілька днів Британія військово-транспортними літаками своїх ВПС відправляє на Україну зброю. Абсолютно це очевидно вже, було організовано не менше шести рейсів, кожне повітряне судно може взяти з собою на борт до 77,5 тонн вантажу, тобто в цілому близько 460 тонн озброєнь", - заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, закликавши припинити "сприяти мілітаризації України".

Вторгнення РФ в Україну: про що попереджає Захід

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому він сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Пізніше президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.