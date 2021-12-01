Зеленський пообіцяв 1 грудня внести в Раду законопроект про подвійне громадянство

Володимир Зеленський внесе в Раду проект закону про подвійне громадянство 1 грудня / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв внести сьогодні до Верховної Ради законопроект про подвійне громадянство.

Таку заяву глава держави зробив 1 грудня під час щорічного звернення в парламенті.

За його словами, у світі 65 млн українців. Для громадян України, які проживають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.

"Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд. Нас 65 мільйонів! Вперше українці з усього світу почуватимуться не діаспорою, не людьми українського походження, а громадянами України", - заявив Зеленський.

Подвійне громадянство в Україні

Україна офіційно не визнає подвійне громадянство. При цьому законів, які карають за подвійне громадянство, не існує.

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26 лютого на засіданні РНБО ухвалили рішення доручити Кабміну розробити законопроект, що дозволить виявляти серед українців осіб з подвійним громадянством.

У Верховній Раді зареєстровано проект закону, згідно з яким парламентарі пропонують узаконити подвійне громадянство в Україні. Якщо документ ухвалять, українці зможуть отримувати паспорти інших держав, а іноземці – українське громадянство. При цьому власники паспорта країни-агресора, якою сьогодні є Росія, можуть позбутися політичних прав.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україні необхідно подвійне громадянство, щоби зберегти зв'язок з мільйонами українців, які виїхали і почали нове життя в інших країнах.

22 вересня під час робочого візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з українською діаспорою. Він пообіцяв їм, що реалізує ідею подвійного громадянства.

Тоді він визнав, що зараз запровадити подвійне громадянство в Україні непросто, оскільки деякі українці емігрували в країни, які не можна назвати друзями нашої держави.

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