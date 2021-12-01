Зеленський сьогодні виступає у Верховній Раді зі щорічним посланням - онлайн-трансляція

Зеленський 1 грудня виступає в парламенті / УНІАН

У середу, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський виступає зі щорічним посланням у парламенті.

Щоби висловити підтримку Зеленському під час його виступу багато нардепів від партії Слуга народу наділи "антиолігархічні" футболки.

"Передчуваю незручну ситуацію в Раді сьогодні. Слуг змусили прийти у футболці "Підтримую президента. Проти олігархів". І ось спостерігаю зараз в Раді, як представники коаліції не поспішають натягувати цей шедевр креативу на себе", - написав у своєму телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Микола Тищенко / Фото Страна

До слова, під Радою сьогодні багато правоохоронців - стоїть оточення з поліції, підвезено автозаки, а також збираються мітингувальники. В основному - представники руху SaveFOP. Вони вимагають ухвалення закону 5866, який скасовує обов'язкове введення касових апаратів.

Звернення Зеленського до Верховної Ради - дивитися онлайн:

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Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, що в Україні готується військовий переворот 1-2 грудня. Таку заяву президент зробив 26 листопада в ході спілкування з журналістами в рамках пресмарафону.

30 листопада перший заступник керівника українського парламенту Олександр Корнієнко заявив, що в різних регіонах людям нібито пропонують по тисячі гривень за участь у "державному перевороті", про який раніше заявляв Зеленський.

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