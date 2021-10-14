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Україна стала ближче до введення подвійного громадянства: у МВС повідомили терміни

14 октября 2021, 12:07

За дорученням президента у відомстві активно працюють над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства.

паспорт України
Українцям дозволять отримати друге громадянство / УНІАН

Закон про подвійне громадянство в Україні може з'явитися через рік. Відповідний законопроект незабаром можуть внести до Верховної Ради.

Зараз документ вивчають у Міністерстві юстиції, а потім законопроект розглядатиме Верховна Рада, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"За дорученням президента ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України знаходяться десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь у культурних, політичних та економічних процесах на території нашої держави. Найближчим часом ми вийдемо з відповідним законопроектом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України", - розповів Єнін.

Читайте такжеТільки не з Росією: у Кабміні не виключили введення подвійного громадянства в УкраїніЗа словами заступника глави МВС, в цьому питанні важливо розширити участь співвітчизників, які не повинні відмовлятися від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС або НАТО.

Подвійному громадянству в Україні бути?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. Однак поки це питання складне через примусову паспортизацію жителів окупованих територій Росією.

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За словами юриста Тетяни Козаченко, українцям не заборонено мати подвійне громадянство, однак якщо воно набувається добровільно, а не автоматично, то можуть з'явитися підстави для припинення українського громадянства.

Автор: Сергій Кущ
viber
МВД подвійне гражданство
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