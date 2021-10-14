Україна стала ближче до введення подвійного громадянства: у МВС повідомили терміни

За дорученням президента у відомстві активно працюють над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства.
Закон про подвійне громадянство в Україні може з'явитися через рік. Відповідний законопроект незабаром можуть внести до Верховної Ради.
Зараз документ вивчають у Міністерстві юстиції, а потім законопроект розглядатиме Верховна Рада, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"За дорученням президента ми активно працюємо над тим, щоб вирішити питання множинного громадянства. За межами України знаходяться десятки мільйонів етнічних українців, які хотіли б більш активно брати участь у культурних, політичних та економічних процесах на території нашої держави. Найближчим часом ми вийдемо з відповідним законопроектом, який, я сподіваюся, оперативно розгляне Верховна Рада України", - розповів Єнін.
Читайте такжеТільки не з Росією: у Кабміні не виключили введення подвійного громадянства в УкраїніЗа словами заступника глави МВС, в цьому питанні важливо розширити участь співвітчизників, які не повинні відмовлятися від іншого громадянства, зокрема, якщо воно належить країнам ЄС або НАТО.
Подвійному громадянству в Україні бути?
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. Однак поки це питання складне через примусову паспортизацію жителів окупованих територій Росією.
За словами юриста Тетяни Козаченко, українцям не заборонено мати подвійне громадянство, однак якщо воно набувається добровільно, а не автоматично, то можуть з'явитися підстави для припинення українського громадянства.