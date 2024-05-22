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Зеленський поїде до Франції та Італії: в Politico розкрили несподівану причину візиту

Руслана Заклінська
22 травня 2024, 23:18
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Президент вимагатиме від США та європейських країн конфіскувати російські активи для фінансування оборонних потреб України.
Зеленський поїде до Франції та Італії: в Politico розкрили несподівану причину візиту
Зеленський пороситиме НАТО збивати ракети РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ДСНС, Генштаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати заходи у Франції на честь висадки союзних військ у Нормандії. Він використає цю поїздку, щоб закликати членів НАТО збивати російські ракети над Україною. Про це пише Politico.

"Україна відчайдушно потребує постійної підтримки та світової уваги, і ця поїздка дасть йому (Володимиру Зеленському - ред.) час зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом Джо Байденом, щоб обговорити інтереси своєї країни", - зазначили у виданні.

За даними Politico, Зеленський може відправитися у Францію вже наступного місяця. Очікується, що президент України використає цю поїздку, щоб закликати партнерів до більшої військової підтримки та вмовити НАТО збиватити ракети, які запускає РФ по Україні, як це зробили США та Великобританія, коли Іран напав на Ізраїль. Також Зеленський вимагатиме від США та європейських країн конфіскувати російські активи для фінансування оборонних потреб України та її відбудови.

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Потім президент України планує вирушити до Італії для участі в зустрічі G7. Питання доцільності використання заарештованих російських активів для підтримки України обговорюється серед членів групи впродовж кількох місяців. Зеленський намагатиметься переконати тих, хто сумнівається, в необхідності такого кроку.

Як зазначає видання, США та Велика Британія підтримали цю ідею. Однак деякі європейські члени, особливо Німеччина, налаштовані скептично.

"Зеленський, найімовірніше, скористається цією можливістю, спілкуючись із главами держав і урядів, щоб спробувати переконати тих, хто ще сумнівається", - йдеться в матеріалі.

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Домопога Україні від США - новини за темою

Нагадаємо, Європейський Союз схвалив рішення передати Україні доходи від заморожених активів Росії. Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що Україна може отримати до 3 мільярдів євро цього року, 90% з яких підуть на військову підтримку.

Також у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Крім цього, американський конгресмен-республіканець Томас Кейн розповів, що американська армія вже готова почати нові поставки оброєння. Кейн зазначив, що це станеться раніше, ніж очікується, і повідомив, що нова версія законопроєкту про фінансування іноземної допомоги містить поліпшення, зокрема положення REPO для конфіскації заморожених активів Росії.

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