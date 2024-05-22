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Збиття російських ракет над Україною: у Польщі заінтригували заявою

Юрій Берендій
22 травня 2024, 22:48
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Речник МЗС Польщі зазначив, що питання збиття російських ракет над територією України вивчають з часу порушення ракетою РФ повітряного простору Польщі.
Збиття російських ракет над Україною: у Польщі заінтригували заявою
У Польщі прокоментували заяву Зеленського щодо збиття ракет над Україною / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

У Польщі розглядають технічні та юридичні аспекти можливого використання систем ППО для збиття російських ракет поблизу кордонів країни, але рішень з цього питання ще не прийнято. Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, коментуючи заяви Президента України Володимира Зеленського і глави МЗС Дмитра Кулеби щодо залучення польської ППО для збиття російських ракет над територією України.

"Це питання розглядається з юридичної і технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає",- зазначив Вронський, додаючи, що українська сторона зверталася до польської з такого роду ініціативою, передає Укрінформ.

Він повідомив, що обговорення цього питання в Польщі почалися після того, як у березні цього року російська ракета порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд. За його словами, йдеться про те, чи можуть польські системи ППО збивати такі ракети ще над територією України та які юридичні наслідки це може мати.

відео дня

Речник МЗС Польщі підкреслив, що спеціалісти з міжнародного права повинні оцінити правові наслідки такого кроку, адже ці ракети мають бойову частину вагою в сотні кілограмів, яка може завдати значної шкоди при падінні. Крім того, технічні експерти мають оцінити умови, за яких ці ракети можна збивати.

Водночас він наголосив, що не йдеться про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.

"Про це взагалі немає жодної дискусії в Польщі. Немає такої можливості, аби польська система ППО була поза кордонами країни",- наголосив Вронський.

Що таке крилата ракета?

Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.
В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Збиття російських ракет над Україною - що кажуть на Заході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна звернулася до Польщі, США та інших країн-партнерів із проханням збивати російські ракети над її територією, про що офіційно заявив президент Володимир Зеленський. Однак Захід поки не дав позитивної відповіді через побоювання ескалації, зауважив Зеленський. При цьому Україна була готова підписати всі необхідні документи, щоб звільнити інші країни від відповідальності у разі пошкоджень чи руйнувань.

Зеленський додав, що російські окупанти накопичили приблизно 10 тисяч ракет типу С-300 для ударів по Україні, і українським військовим важко протистояти таким ракетам.

Військовий аналітик Олександр Коваленко зазначив, що підготовка російських окупантів до нового ракетного удару може бути пов'язана з перебазуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-22М3 на аеродром "Оленья" в Мурманській області.

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