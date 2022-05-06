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Зеленський підписав закон про дерадянізацію українського законодавства

6 травня 2022, 16:59

Тепер з офіційних документів зникне ряд термінів радянської епохи.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "про дерадянізацію законодавства України".

Як повідомляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 6 травня, зокрема, "очистили" майже 1200 актів органів держвлади та управління СРСР, Української РСР.

Зазначається, що парламент проведе "очищення" законодавства України.

"Ну що ж, відтепер в законодавстві: немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції"; немає прагнення втілювати в життя" ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства"; немає посилання на програми, розроблені Комуністичною партією; немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів інших "товаришів"; "вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української РСР)", – йдеться в повідомленні.

Крім того, Кабінет Міністрів найближчим часом здійснить аналогічну десоветизацію на своєму рівні.

Уряд підготує нові трудовий і житловий кодекси, а також Кодекс про адміністративні проступки.

Зокрема, із законодавчих документів зникнуть:

  • згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";
  • "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";
  • посилання на програми, розроблені Комуністичною партією;
  • пріоритети в правах комсомольців і комуністів.

Верховна Рада вже "вичистила" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення і поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії.

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війна в Україні Володимир Зеленський Руслан Стефанчук
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