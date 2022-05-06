Зеленський підписав закон про дерадянізацію українського законодавства

Тепер з офіційних документів зникне ряд термінів радянської епохи.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "про дерадянізацію законодавства України".
Як повідомляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 6 травня, зокрема, "очистили" майже 1200 актів органів держвлади та управління СРСР, Української РСР.
Зазначається, що парламент проведе "очищення" законодавства України.
"Ну що ж, відтепер в законодавстві: немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції"; немає прагнення втілювати в життя" ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства"; немає посилання на програми, розроблені Комуністичною партією; немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів інших "товаришів"; "вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української РСР)", – йдеться в повідомленні.
Крім того, Кабінет Міністрів найближчим часом здійснить аналогічну десоветизацію на своєму рівні.
Уряд підготує нові трудовий і житловий кодекси, а також Кодекс про адміністративні проступки.
Зокрема, із законодавчих документів зникнуть:
- згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";
- "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";
- посилання на програми, розроблені Комуністичною партією;
- пріоритети в правах комсомольців і комуністів.
Верховна Рада вже "вичистила" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР.
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення і поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії.
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