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Україна і Росія можуть підписати два документи: Зеленський розкрив подробиці

16 квітня 2022, 17:47

Зараз жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками переговорів України і Росії через війну можуть бути підписані два документи. Один з них буде за гарантіями безпеки для України.

"РФ хотіла б бачити один договір, куди б все увійшло, але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки" - заявив президент.

За словами Зеленського, в результаті можуть з'явитися два документи: один за гарантіями безпеки для України, другий - безпосередньо угода між Україною і РФ.

Гарантії безпеки

"Зараз жодна країна не формалізувала свою готовність виступити гарантом безпеки України, взявши на себе відповідні зобов'язання", - заявив президент.

Водночас є країни, які" демонструють таку готовність", серед них:

  • США;
  • Британія;
  • Туреччина;
  • Італія;
  • Польща;
  • Євросоюз в цілому;
  • Франція;
  • Німеччина.

Зеленський додав, що більше конкретики стане відомо вже через 7-10 днів.

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Переговори України та Росії

29 березня відбулися переговори Росії та України в Стамбулі.

Там обговорювалися конкретні пропозиції та гарантії безпеки в Україні.

Член української делегації Андрій Чалий назвав умову для нейтралітету України.

Зокрема, Україна готова до нейтралітету, якщо мирний договір буде узгоджений.

Як повідомляв Главред, Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори делегацій України та Росії про завершення війни йдуть постійно. Після того як стало відомо про звірства російських окупантів у Бучі, є деяка зміна переговорного фону.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова стати одним з гарантів безпеки України після закінчення війни з Росією.

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