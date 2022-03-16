Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

Володимир Зеленський підписав важливий документ / Reuters

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії, пише сайт Верховної Ради.

Що тепер заборонено:

Виправдовувати агресію РФ і представляти її як "громадянську війну";

Прославляти військових РФ, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати "ополченцями" і "ввічливими людьми";

За виправдання, заперечення і прославлення агресії РФ буде кримінальна відповідальність.

Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію РФ проти України в 2014 році.

Не можна вживати терміни" внутрішній конфлікт","громадянська війна","громадянський конфлікт".

Дія даного указу стосується також політичних партій і громадських організацій.

Нагадаємо, раніше США запустили санкції проти 11 високопоставлених представників оборонного сектора РФ у зв'язку з військовою агресією Москви проти України. Під обмеження потрапили Керівник Росгвардіі Віктор Золотов, директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв і гендиректор Рособоронекспорту Олександр Міхєєв.