Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії, пише сайт Верховної Ради.
Що тепер заборонено:
- Виправдовувати агресію РФ і представляти її як "громадянську війну";
- Прославляти військових РФ, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати "ополченцями" і "ввічливими людьми";
- За виправдання, заперечення і прославлення агресії РФ буде кримінальна відповідальність.
- Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію РФ проти України в 2014 році.
- Не можна вживати терміни" внутрішній конфлікт","громадянська війна","громадянський конфлікт".
Дія даного указу стосується також політичних партій і громадських організацій.
Нагадаємо, раніше США запустили санкції проти 11 високопоставлених представників оборонного сектора РФ у зв'язку з військовою агресією Москви проти України. Під обмеження потрапили Керівник Росгвардіі Віктор Золотов, директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв і гендиректор Рособоронекспорту Олександр Міхєєв.
Автор: Катя Трохименко