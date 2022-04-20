Найпопулярніший президент: хто зі світових зірок підписаний на Зеленського в Instagram

Багато хто називає Володимира Зеленського найпопулярнішим президентом світу.
Після масштабного вторгнення військ Путіна на територію України, багато хто чекав від президента Володимира Зеленського публічних заяв.
Впевнені, що кожен українців підписаний на президента в соціальних мережах. Адже багато політиків зараз використовують соцмережі, як інструмент спілкування з народом.
Instagram президента України Володимира Зеленського за 3 роки з декількох тисяч зріс до 16,8 мільйонів підписників. Тільки у президента США Джо Байдена 18,6 мільйонів.
Багато хто називає Володимира Зеленського найпопулярнішим президентом світу, пише 24 канал.
Хто підписан на Зеленського:
- актриса Віра Фарміга - голлівудська зірка українського походження;
- модель Мей Маск - мама мільярдера Ілона Маска;
- політик Іванка Трамп - дочка колишнього президента США Дональда Трампа;
- актриса Іванна Сахно - голлівудська зірка українського походження;
- співачка Рита Ора - одна з найпопулярніших британських співачок;
- актриса Кетрін Винник - голлівудська зірка українського походження;
- співачка Мадонна - одна з найвідоміших попзірок сучасності;
- актриса Шеннен Догерті - зірка популярного серіалу "Всі жінки-відьми";
- актриса Марина Мазепа - теж голлівудська зірка українського походження;
- актор Люк Еванс - британська зірка фільмів;
- актриса Кетра-Зета Джонс - британська зірка, жінка Майкла Дугласа;
- актриса Лілі Джеймс - британська актриса.
Також на сторінці Володимира Зеленського можна помітити: Кім Кардашян, Шон Пенн, Кетрін Винник, Міккі Рурк, Шерон Стоун.
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Автор: Маша Тупченко