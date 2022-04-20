Найпопулярніший президент: хто зі світових зірок підписаний на Зеленського в Instagram

Володимир Зеленський / УНІАН

Після масштабного вторгнення військ Путіна на територію України, багато хто чекав від президента Володимира Зеленського публічних заяв.

Впевнені, що кожен українців підписаний на президента в соціальних мережах. Адже багато політиків зараз використовують соцмережі, як інструмент спілкування з народом.

Instagram президента України Володимира Зеленського за 3 роки з декількох тисяч зріс до 16,8 мільйонів підписників. Тільки у президента США Джо Байдена 18,6 мільйонів.

Багато хто називає Володимира Зеленського найпопулярнішим президентом світу, пише 24 канал.

Хто підписан на Зеленського:

актриса Віра Фарміга - голлівудська зірка українського походження;

модель Мей Маск - мама мільярдера Ілона Маска;

політик Іванка Трамп - дочка колишнього президента США Дональда Трампа;

актриса Іванна Сахно - голлівудська зірка українського походження;

співачка Рита Ора - одна з найпопулярніших британських співачок;

актриса Кетрін Винник - голлівудська зірка українського походження;

співачка Мадонна - одна з найвідоміших попзірок сучасності;

актриса Шеннен Догерті - зірка популярного серіалу "Всі жінки-відьми";

актриса Марина Мазепа - теж голлівудська зірка українського походження;

актор Люк Еванс - британська зірка фільмів;

актриса Кетра-Зета Джонс - британська зірка, жінка Майкла Дугласа;

актриса Лілі Джеймс - британська актриса.

Також на сторінці Володимира Зеленського можна помітити: Кім Кардашян, Шон Пенн, Кетрін Винник, Міккі Рурк, Шерон Стоун.

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