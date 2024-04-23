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Зеленський подякував Сунаку за найбільший пакет оборонної підтримки України

Олексій Тесля
23 квітня 2024, 13:17
Президент провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Ріші Сунак, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський подякував Ріші Сунаку / Колаж: Главред, фото:president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і подякував за виділення нового пакета допомоги Україні.

"Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом півмільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow і ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси - усе це справді потрібно Україні на полі бою", - написав Зеленський у Telegram.

Президент подякував Великій Британії та особисто прем'єр-міністру за "прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонне співробітництво, особливо з акцентом на морських і далекобійних можливостях".

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Крім цього, сторони обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації активів РФ, а також обмінялися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та Саміту Європейського політичного співтовариства у Великій Британії.

Військова допомога Україні: останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. Військова допомога Великої Британії Україні цього фінансового року становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів.

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів.

Після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде в Україну через кілька днів. Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, імовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія.

Військова допомога Україні від США

США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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Володимир Зеленський війна Росії та України Ріші Сунак
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