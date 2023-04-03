'Підвал і відро замість туалету': Зеленський озвучив яскраве побажання диктатору Путіну

Українці мусили пройти через страждання, тортури та жорстоке поводження з боку військових країни-агресорки Росії.

Зеленський озвучив яскраве побажання Путіну / president.gov.ua

У річницю визволення села Ягідне Чернігівської області президент України Володимир Зеленський відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали мирних жителів у заручниках.

Як пише "Укрінформ", український гарант зазначив, що люди мусили пройти через страждання, тортури та жорстоке поводження з боку військових країни-агресорки Росії.

Серед жителів у підвалі було 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. Через нелюдські умови 11 людей померли, не витримавши задухи, ще 10-х жителів розстріляли загарбники.

відео дня

Президент висловив бажання, щоб російський диктатор Володимир Путін також пройшов цей самий шлях.

"Можу додати лише одне: все це (тортури, нелюдське ставлення - ред.) можу побажати президенту Росії, провести залишок свого життя у підвалі, з відром замість туалету", - сказав Зеленський.

Глава держави також висловив подяку жителям села за їх відвагу та за те, що вони змогли дочекатися наших воїнів і розповісти світові про трагедію, яку спричинила держава-терорист РФ.

Зеленський озвучив яскраве побажання Путіну / скріншот

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції українських військових, але зазнає шалених втрат на фронті. Однак вже найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті.

Окрім того, український гарант наголосив, що наступний тиждень буде "особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги". За його словами, влада України вже готується до запланованих подій і рішень.

Вас може зацікавити: