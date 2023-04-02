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"Готуємося до запланованих подій": Зеленський анонсував вагомий тиждень на шляху до перемоги України

2 квітня 2023, 21:22
Президент України заявив, що наступний тиждень буде "особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги".
Украинские военные, Владимир Зеленский
Зеленський анонсував вагомий тиждень на шляху до перемоги України / 93 ОМБр Холодний Яр, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава-зло Росія, для якої стало нормою бити з Ураганів по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей, має бути розбита.

Під час свого відеозвернення глава держави розповів про наслідки удару по Костянтинівці Донецької області, нанесеного сьогодні ракетами С-300 та системами залпового вогню Ураган. В результаті обстрілу загинули шестеро людей – троє жінок та троє чоловіків. Ще 11 людей отримали поранення.

Крім того, вранці російські терористи вдарили з мінометів по Конотопському району Сумської області. Двоє загиблих. Президент висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих як на Сумщині, так і у Костянтинівці.

відео дня

"Це лише кілька прикладів із десятків ударів на добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам та громадам – від Сумщини до Донбасу, Харківщини, Херсонщини, Київщини до Ялти. І цей шлях – військова перемога України. Жодного іншого шляху немає і не буде. Рашизм має пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт – військову. І пройде", - наголосив Зеленський.

Також український гарант прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, "особливо гаряче" сьогодні під Авдіївкою, Марʼїнкою і Бахмутом.

"Під Бахмутом сьогодні особливо гаряче! Під Білогорівкою, під Кремінною та всіма іншими нашими містами, містечками й селами Донбасу! Стійкість кожного – це стійкість усієї України, допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні", - зазначив Зеленський.

Окрім того, президент України заявив, що наступний тиждень буде "особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги".

"Вже готуємося до запланованих подій і рішень", - підсумував він.

Нагадаємо, нещодавно український гарант Володимир Зеленський заявляв, що російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції українських військових, але зазнає шалених втрат на фронті. Однак вже найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті.

"Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою", - сказав президент.

Також нещодавно повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російських компаній ВПК та посадовців. Він заявив, що жоден російський пособник не уникне відповідальності. Під санкції також потрапили колаборанти та сотні компаній.

"Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію ... Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб. РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, жоден не уникне відповідальності", - сказав Зеленський.

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