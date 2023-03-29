Найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті - Зеленський

Президент акцентував на тому, що Україна працюватиме над тим, щоб підтримка світових партнерів була максимально дієвою.

Українська армія буде активнішою на фронті / Колаж фото Офіс президента України, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції українських військових, але зазнає шалених втрат на фронті. Однак вже найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою", - сказав президент.

Про це він також розповів очільниці італійського уряду Джорджії Мелоні. Вони також обговорили потреби української армії.

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Також президент подякував українським військовим, які продовжують стійко стояти та боронити українські землі в напрямку Бахмута.

"Я дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали! А особлива подяка воїнам нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", - додав Зеленський.

Владимир Зеленский / скриншот из видео

Весняний контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ і використанню західної зброї. За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, пріоритетним напрямком для контрнаступу ЗСУ стане південь Запорізької та Херсонської областей. При цьому він підкреслив, що російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі.

Колишній радник Офісу президента, військово-політичний оглядач Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть зазнати великих втрат під час контрнаступу. Це може статися у випадку, якщо Захід не передасть Україні далекобійні ракети.

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