Зеленський озвучив нову заяву про мобілізацію в Україні

Під час Мюнхенської конференції з безпеки було оголошено заяву президента Володимира Зеленського щодо мобілізації.

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Питання мобілізації є складною справою, сказав президент Зеленський / колаж Главред, фото УНІАН

Питання про мобілізацію в Україні комплексне - але насамперед воно стосується ротації військовослужбовців на фронті. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Питання комплексне, питання справедливих мобілізацій, і найголовніший момент - питання ротацій. Люди, які втомилися на фронті фізично, українці, будь-яка людина, це не залежить від нації, ти втомився, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш, відновлюєшся, а замість цього тебе хтось інший приходить, професійна людина, яка пройшла відповідний термін тренування. Від цієї системи залежить і система мобілізації - скільки людей у тебе на фронті, скільки є в тебе резервів", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що для оборони потрібна одна кількість бригад, а для контрнаступу - інша, більша. Тож питання мобілізації є складною справою, підсумував президент.

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Законопроект про мобілізацію

Як повідомляв Главред, 7 лютого Верховна рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 нардепи.

Також народний депутат Ярослав Железняк заявив, що законопроєкт про посилення мобілізації можуть ухвалити до кінця лютого, підписати на початку березня і тоді він набере чинності у квітні. Депутати мають можливість подавати правки до 21 лютого, однак велика кількість поправок може сповільнити процес розгляду законопроєкту.

Крім цього, 9 лютого Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на період мобілізації. Тепер ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження військовозобов'язаних.

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