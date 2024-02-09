'Сертифікат захисника' замінить ТЦК: у Раді пропонують новий підхід до мобілізації

У Верховній Раді пропонують видавати військовозобов'язаним українцям "сертифікат захисника", щоб проводити "смарт-мобілізацію".

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У Верховній Раді обиратимуть між електронними повістками та "бусиками ТЦК" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У Верховній раді України обговорюють запровадження "електронного сертифікату захисника". Його хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам, щоб здійснити "смарт-мобілізацію". Про це повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Нардеп стверджує, що "нікому не подобається, коли їздять автобуси ТЦК, які знімають людей із громадського транспорту чи у магазині десь ловлять". Тому у парламенті шукають альтернативу, щоб далі проводити мобілізацію. Він зазначив, що вже ухвалений закон дозволяє створити електронний реєстр в системі "Оберіг", через яку можна буде отримати "сертифікат захисника".

"Якщо ви пам'ятаєте, у нас коли COVID був, усі повинні були ходити з таким згенерованим сертифікатом, який показував, чи вакциновані вони чи ні. Ось таким чином буде сертифікат, який отримають або через інтернет, або в ТЦК. Навіщо це? Щоб ми розуміли, скільки людей теоретично може бути призвано, і в такий спосіб організувати так звану "смарт-мобілізацію", - сказав Арахамія. відео дня

За його словами, чоловікам з таким сертифікатом можуть повідомляти орієнтовні терміни призову, щоб вони змогли підготуватися. Арахамія також зауважив, що необхідно знайти баланс між стимулюванням та каранням за відмову від отримання сертифікату, щоб забезпечити ефективну мобілізацію. Однак у Раді поки немає остаточного рішення.

"Але треба мати якийсь примус. Ми не знаємо, що це буде - будемо шукати баланс між першим та другим читанням, розмовляти всередині парламенту між всіма фракціями і, думаю, знайдемо врешті-решт якесь компромісне рішення, яке дозволить з одного боку стимулювати людей це робити, з іншого боку - карати їх якось, але, як то кажуть, не летально... Або люди врешті решт скажуть: та нехай вони по вулицях їздять, як зараз, не треба нічого електронного... Я теж допускаю, що може бути і такий сценарій, якщо буде консенсус певний політичний", - заявив він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 7 лютого Верховна рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 нардепи.

Як відомо, у ньому міститься положення про створення електронних кабінетів військовозобов'язаних. Електронний кабінет призовника спростить відбір до війська за спеціальністю та зменшить помилки в призові, зазначив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

Також 9 лютого Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на період мобілізації. Тепер ТЦК будуть цілодобово проводити медичні огляди і психологічні обстеження військовозобов'язаних.

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