Працюватимуть цілодобово: Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації

Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час мобілізації та воєнного стану. Тепер у ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зміни внесено до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відтепер ТЦК матимуть право цілодобово:
- розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;
- організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
- вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;
- вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Документ підтримали 329 нардепів. Закон має набути чинності у квітні.
Як відомо, у ньому міститься положення про створення електронних кабінетів військовозобов'язаних. Електронний кабінет призовника спростить відбір до війська за спеціальністю та зменшить помилки в призові, зазначив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.
Також у Раді будуть доопрацьовувати нову версію законопроєкту про мобілізацію після його ухвалення в першому читанні. Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "питання до нього є у всіх".
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