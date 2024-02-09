Працюватимуть цілодобово: Кабмін розширив повноваження ТЦК на час мобілізації

Зміни стосуються як персонально-якісного обліку призовників, так і обліку транспортних засобів.

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В Україні ТЦК працюватимуть цілодобово / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Цензор.net

Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час мобілізації та воєнного стану. Тепер у ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження ВЛК. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни внесено до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Відтепер ТЦК матимуть право цілодобово:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;

вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. Документ підтримали 329 нардепів. Закон має набути чинності у квітні.

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Як відомо, у ньому міститься положення про створення електронних кабінетів військовозобов'язаних. Електронний кабінет призовника спростить відбір до війська за спеціальністю та зменшить помилки в призові, зазначив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

Також у Раді будуть доопрацьовувати нову версію законопроєкту про мобілізацію після його ухвалення в першому читанні. Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "питання до нього є у всіх".

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