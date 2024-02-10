УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

До чого може призвести велика хвиля мобілізації: економіст дав чітку відповідь

Єлизавета Бельмас
10 лютого 2024, 22:49
В Україні з дня на день можуть ухвалити новий закон про мобілізацію, проте поки невідомо, як це може вплинути на економіку країни.
До чого може призвести велика хвиля мобілізації
До чого може призвести велика хвиля мобілізації / колаж: Главред, фото: УНІАН

Нова масштабна мобілізація спричинить економічний колапс. Про це розповів доктор економічних наук Андрій Длігач, пише УНІАН.

Згідно зі словами експерта, збільшувати розтрати на армію наразі практично неможливо. Це можна робити тільки в тому випадку, коли починає зростати економіка

Він також додав, що якась "межа" чітко прорахована і владі варто було б віддати пріоритет "білому" бізнесу, який здатний платити податки і має офіційні заробітні плати.

відео дня

Андрій Длігач стверджує, що саме такі виробництва мають отримати можливість забронювати від мобілізації критично важливий персонал.

Річ у тім, що без вжиття таких заходів подальша мобілізація може призвести до проблем у роботі підприємств і нанесення удару по економіці загалом.

"Мобілізація більш ніж 15% чоловіків, які ще не мобілізовані, призведе до економічного колапсу в країні", - пояснив Длігач.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, Україні потрібен новий законопроєкт про мобілізацію, однак визначати конкретну кількість людей для мобілізації неправильно. Українці мають розуміти, що живуть у час, коли потреба особового складу в армії є постійною. Про це розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Також, Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час мобілізації та воєнного стану. Тепер у ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огля ди та психологічні обстеження ВЛК.

До того ж, у Верховній раді України обговорюють запровадження "електронного сертифіката захисника". Його хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам, щоб здійснити "смарт-мобілізацію". Про це повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Люди, яких добре знають в армії": Зеленський представив нове військове керівництво

"Люди, яких добре знають в армії": Зеленський представив нове військове керівництво

20:04 Україна
Опинилися в заручниках вогню: у Харкові загинула вся сім'я прокурора

Опинилися в заручниках вогню: у Харкові загинула вся сім'я прокурора

19:54 Україна
Україна буде "плавати", видимість буде погана: синоптики попереджають про небезпеку

Україна буде "плавати", видимість буде погана: синоптики попереджають про небезпеку

19:39 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

01:00

Усіх зводять з розуму: астрологи назвали найпривабливіші знаки зодіаку

10 лютого, субота
23:59

Втрачають 70% солдат у "м’ясних штурмах": в ЗСУ розповіли про бої на лівобережжі Дніпра

23:17

Кейт Міддлтон уперше покинула Віндзорський замок після операції

23:07

"Відкрив справжнє обличчя": політолог розкрив користь від інтерв'ю Путіна для України

23:06

Важка форма: донька Скрябіна розповіла про хворобу, яку лікували за кордоном

Європа сприйняла інтерв'ю Путіна Карлсону як сигнал про напад - ЖирновЄвропа сприйняла інтерв'ю Путіна Карлсону як сигнал про напад - Жирнов
22:49

До чого може призвести велика хвиля мобілізації: економіст дав чітку відповідь

22:06

"Я прошу вибачення": президент Угорщини пішла у відставку на тлі гучного скандалу

21:46

Окупанти тиснуть на ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку

20:51

Буде бідність і постійні скандали: що не можна робити 11 лютого

Реклама
20:47

Неймовірно смачний салат із СРСР: рецепт, який давно всі забулиВідео

20:04

"Люди, яких добре знають в армії": Зеленський представив нове військове керівництво

19:54

Опинилися в заручниках вогню: у Харкові загинула вся сім'я прокурора

19:43

"Зрівняє Україну з землею": у МЗС Польщі шокували намірами Путіна у разі перемоги

19:39

Україна буде "плавати", видимість буде погана: синоптики попереджають про небезпеку

19:20

У Міноборони запрацює електронний журнал: для чого його використовуватимуть

19:10

Застосування по Україні гіперзвукової ракети 3М22 "Циркон"Погляд

19:04

Місячний календар на 11 лютого: чому це найбільш невідповідний час для шлюбу

18:54

"Багато брехні": Шольц на зустрічі з Байденом висміяв "безглузде" інтерв'ю Путіна

18:23

Частина пенсіонерів отримає 1 тисячу гривень надбавки у березні: кому пощастить

18:10

Такі деруни без картоплі розмітають за 1 секунду: шикарний рецептВідео

Реклама
18:04

"Ніхто не вірить йому на слово" : Путін в інтерв'ю анонсував війну з НАТО?

17:56

РФ перекидає резерви на штурм: ворог націлився на велике місто на сході

17:23

Затримка допомоги Україні - "злочинна бездіяльність": Байден жорстко розкритикував Конгрес

16:53

"Діти вбиті через божевілля РФ": Зеленський відреагував на удар по Харкову

16:52

Клопотенко показав правильний рецепт, як приготувати піцу в домашніх умовах

16:40

"2 години бодяги": полковник КДБ назвав приховані мотиви інтерв'ю Путіна

15:58

Ресурсів – на два місяці: у Раді зробили тривожну заяву щодо допомоги США

15:57

Жодного поста в соцмережах: поки РФ вбиває українців, Дімопулос насолоджується семінарами росіянина

15:10

Потрібно за 6 секунд знайти загублений предмет: оптична ілюзія для найкмітливіших

15:04

Підірвали бункер управління РЛС: розвідка Британії про деталі удару по Бельбеку

15:01

Мати відомої співачки потрапила до в'язниціВідео

14:33

Смакота неймовірна: рецепт швидкої закуски з 2 інгредієнтівВідео

14:12

Загострення боїв за Авдіївку: бригадний генерал розкрив цілі окупантів РФ

13:57

Мати притискала дітей до грудей: подробиці загибелі сім'ї в Харкові через атаку РФФото

13:31

Кацуріна і Дантес повідомили про поповнення в сім'ї

13:21

Якщо Україна програє війну, біженцями стануть ще 10 млн осіб - ЗМІ

13:08

"Ми почули останні крики": у Харкові від атаки РФ загинула літня пара з інвалідністю

13:05

"Вистачить до середини весни": з'явився тривожний прогноз щодо ситуації на фронтіВідео

12:43

"Я не хочу помирати не громадянином". Казахський доброволець ЗСУ Жасулан "Джаз" Дуйсембін дав ексклюзивне інтерв’ю Наталії Мосейчук

12:34

Німецькі генерали таємно відвідали Київ у день відставки Залужного - Bild

Реклама
12:31

Кішки, які гуляють самі по собі: рецензія на фільм "Елла та чорний ягуар"

12:15

Окупанти розстріляли полонених українських військових біля Бахмута

11:45

Потужний удар ЗСУ на півдні: у росіян великі втрати, названо напрямки

11:34

"Авдіївка скоро може впасти": експерт сказав, хто винен у складній ситуації на фронті

11:32

Камілла прокоментувала діагноз короля Чарльза: нові подробиці

11:05

"Є ризик десятиліть конфронтації з РФ": Столтенберг заявив про серйозну загрозу для НАТО

11:04

Гороскоп на завтра 11 лютого: Терезам - подорож, Рибам - важливе рішення

11:00

Росія у стані велосипеда: про вигадки Путіна в інтервʼю КарлсонуПогляд

10:15

Війна в Україні може "заморозитися": Мусієнко назвав основну небезпеку на 2024 рікВідео

10:14

Мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній: у Харкові дрони РФ убили цілу сім'юФото

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
АвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти