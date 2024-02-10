До чого може призвести велика хвиля мобілізації: економіст дав чітку відповідь

В Україні з дня на день можуть ухвалити новий закон про мобілізацію, проте поки невідомо, як це може вплинути на економіку країни.

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До чого може призвести велика хвиля мобілізації / колаж: Главред, фото: УНІАН

Нова масштабна мобілізація спричинить економічний колапс. Про це розповів доктор економічних наук Андрій Длігач, пише УНІАН.

Згідно зі словами експерта, збільшувати розтрати на армію наразі практично неможливо. Це можна робити тільки в тому випадку, коли починає зростати економіка

Він також додав, що якась "межа" чітко прорахована і владі варто було б віддати пріоритет "білому" бізнесу, який здатний платити податки і має офіційні заробітні плати.

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Андрій Длігач стверджує, що саме такі виробництва мають отримати можливість забронювати від мобілізації критично важливий персонал.

Річ у тім, що без вжиття таких заходів подальша мобілізація може призвести до проблем у роботі підприємств і нанесення удару по економіці загалом.

"Мобілізація більш ніж 15% чоловіків, які ще не мобілізовані, призведе до економічного колапсу в країні", - пояснив Длігач.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, Україні потрібен новий законопроєкт про мобілізацію, однак визначати конкретну кількість людей для мобілізації неправильно. Українці мають розуміти, що живуть у час, коли потреба особового складу в армії є постійною. Про це розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Також, Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час мобілізації та воєнного стану. Тепер у ТЦК цілодобово проводитимуть медичні огля ди та психологічні обстеження ВЛК.

До того ж, у Верховній раді України обговорюють запровадження "електронного сертифіката захисника". Його хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам, щоб здійснити "смарт-мобілізацію". Про це повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

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