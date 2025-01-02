Зеленський схвалив демобілізацію деяких бійців: хто матиме на неї право

Ви дізнаєтеся:
- Хто має право на демобілізацію
- Обґрунтування необхідності ухвалення закону
Президент Володимир Зеленський підписав закон №11531 про демобілізацію тих бійців, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час бойових дій.
Йдеться про проєкт закону "Про військовий обов'язок і військову службу", що передбачає надання права військовослужбовцям за певних обставин на звільнення зі служби.
У пояснювальній записці йдеться про те, що проєкт закону пропонував відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причини загибелі або зникнення безвісти за участі в бойових діях їхніх неповнорідних брата чи сестри.
Крім того, згідно з Сімейним кодексом України, як повнорідні, так і неповнорідні брати та сестри визнаються рідними, а ступінь їхньої спорідненості не залежить від кількості спільних кровних родичів.
Автори документа, серед яких народний депутат Олексій Гончаренко, обґрунтували необхідність його ухвалення тим, що військовослужбовці, в яких загинули або пропали безвісти неповнорідні брат чи сестра, мали нерівні умови порівняно з військовими, які втратили повнорідних братів і сестер.
Мобілізація в Україні - останні новини
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12104 про відтермінування та демобілізацію. Закон передбачає звільнення від мобілізації українців, які перебували в російському полоні. Вони зможуть повернутися на службу, але виключно за власним бажанням.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив заяву про мобілізацію 18-річних - Україна матиме серйозні наслідки. Він зазначив, що найефективнішою категорією для мобілізації є чоловіки середнього віку.
У Міноборони пояснили, що бронювання від мобілізації продовжать автоматично, але не всім. Заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, якщо термін дії бронювання завершувався 20 грудня 2024 року, то його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
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