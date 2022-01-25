Байден обматюкав журналіста в прямому ефірі

Джо Байден вляпався у скандал / Фото Reuters

Президент США Джо Байден потрапив у конфуз. Під час прямого ефіру глава Білого дому назвав одного з журналістів "тупим [поганим хлопцем] (нецензурна лексика)".

При цьому Байден не помітив, що його мікрофон був увімкнений. Різке висловлювання американського лідера потрапило на відео і було опубліковано у Twitter.

Під гарячу руку Байдену потрапив кореспондент Fox News в Білому домі Пітер Дусі. Як видно на кадрах, президент закінчив свою промову. Коли представники ЗМІ вже виходили, Дусі запитав, чи є "інфляція політичним тягарем у середньостроковій перспективі".

"Це відмінний актив, додаткова інфляція. Який тупий [поганий хлопець] (неценз.)", - пробурмотів у відповідь Байден.

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Як повідомляє Fox News, після інциденту Байден подзвонив Дусі та попросив його не ображатися.

За словами журналіста, президент сказав йому: "Нічого особистого, приятелю". Дусі, своєю чергою, пообіцяв і далі ставити незручні запитання.

Як повідомляв Главред, влітку минулого року Джо Байден осоромився, переплутавши президента РФ Володимира Путіна зі своїм попередником на посаді президента США Дональдом Трампом.

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