Зеленський назвав умову відновлення переговорів з Москвою: у РФ відповіли

Переговори можуть початися, коли РФ відведе війська на лінію 24 лютого, підкреслив глава держави.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися, поки не поверне свої території і зазначив, ця стадія війни може перейти у формат переговорів між президентами, коли Україна зрозуміє, що сама Росія продемонструє бажання вийти з кривавої війни.
Як підкреслив він у ході Українського сніданку в Давосі, переговори можуть початися, коли РФ відведе війська на лінію 24 лютого.
У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли на умови президента України Володимира Зеленського щодо переговорів. Там назвали його слова "неконструктивними", повідомляє РІА Новості.
"Заяву Зеленського про готовність повернутися до переговорів тільки в разі повернення російських військ на позиції 24 лютого не можна назвати конструктивною", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.
читайте такожУ Зеленського назвали головну проблему Путіна і розкрили умову відновлення переговорів
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що переговори про припинення війни можна вести тільки з президентом РФ Володимиром Путіним.
Читайте ще:
- У Зеленського назвали умову відновлення переговорів і звинуватили РФ у шантажі
- "Країна-ізгой": в ОП жорстко припечатали РФ і назвали умову відновлення переговорів
- У Зеленського назвали дві можливі причини для розблокування переговорів з РФ