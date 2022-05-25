Зеленський назвав умову відновлення переговорів з Москвою: у РФ відповіли

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися, поки не поверне свої території і зазначив, ця стадія війни може перейти у формат переговорів між президентами, коли Україна зрозуміє, що сама Росія продемонструє бажання вийти з кривавої війни.

Як підкреслив він у ході Українського сніданку в Давосі, переговори можуть початися, коли РФ відведе війська на лінію 24 лютого.

У Міністерстві закордонних справ Росії відповіли на умови президента України Володимира Зеленського щодо переговорів. Там назвали його слова "неконструктивними", повідомляє РІА Новості.

"Заяву Зеленського про готовність повернутися до переговорів тільки в разі повернення російських військ на позиції 24 лютого не можна назвати конструктивною", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

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Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про те, що переговори про припинення війни можна вести тільки з президентом РФ Володимиром Путіним.

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