У Зеленського назвали дві можливі причини для розблокування переговорів з РФ

Переговорний процес може бути розблокований з двох причин.
Відновлення діалогу з Росією можливо з двох причин, одна з них - це адекватне сприйняття російських еліт.
За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Росія фактично готова до переговорів з Україною.
"Кремль, безумовно, готовий (відновити переговори, - ред.). Вони про це говорять. Чому? Тому що зараз почалася кампанія "а давайте заморозимо конфлікт". Безумовно, вони хочуть переговори", - сказав Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, у разі припинення вогню і заморозки конфлікту Росія опиниться у виграшній позиції. Подоляк додав, що зараз стоїть завдання змусити Москву адекватно сприймати цей світ.
Він підкреслив, що російські війська вже три місяці воюють в Україні і будуть тут ще перебувати до тих пір, поки не втратять максимальну кількість людей.
"Переговорний процес може бути розблокований з двох причин. Перша - коли президент України скаже ось у вас є дорожня карта, яку ми розуміємо де і яку позицію можемо отримати", - продовжив він.
Друга причина відновлення переговорів - це готовність Росії і в першу чергу її політичних еліт адекватно себе сприймати.
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Війна Росії проти України
Радник Банкової Олексій Арестович раніше прогнозував, що армія України може піти в повномасштабний контрнаступ на тимчасово окуповані військами РФ позиції в середині червня. За його словами, до кінця травня - початку червня очікується надходження важкої зброї від Заходу. Після цього в ЗСУ сформують підрозділи для реалізації наступальної операції.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і українська армія, і російські війська будуть поповнювати резерви. Перевагу отримає сторона, яка буде діяти більш оперативно. Згідно з його оцінкою, контрнаступ ЗСУ можливий в середині-другій половині червня. Все залежить від ситуації з надходженням важких озброєнь.
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть переходити в контрнаступ, однак військ потребують термінових постачань важких озброєнь. Потрібно ліквідувати перевагу росіян у військовій техніці. У найближчі місяці сили української оборони збираються звільнити східні і південні регіони країни.
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