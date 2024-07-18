Зеленський натякнув на Орбана: "Хтось хоче сприяти війні за рахунок України"

Володимир Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами, попередив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський зробив заяву після поїздок Віктора Орбана / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Оперативне командування "Захід", пресслужба В. Орбана / Zoltán Fischer/MTI

Президент Володимир Зеленський застеріг європейських лідерів від спроб розв'язувати свої проблеми за спинами, або за рахунок інших.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами або політичними партіями в спробі підірвати єдність серед країн Європи, наголосив він під час інавгураційної пленарної сесії саміту Європейської політичної спільноти.

Глава держави зазначив, що диктатор РФ може спробувати спокусити, тиснути або шантажувати, щоб хтось із лідерів Європи зрадив інших.

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"Звичайно, кожен обирає сам, як діяти, і яку спадщину залишити. Але якщо хтось у Європі намагається вирішити свої питання за спинами інших або навіть за рахунок когось іншого. Якщо хтось хоче сприяти війні, обіцяти щось проти наших спільних інтересів. За рахунок, скажімо, України чи інших країн, то чому, в такому разі, нам взагалі потрібно звертати увагу на таких людей? ЄС і НАТО можуть вирішити питання без таких людей", - додав Зеленський.

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Раніше Європарламент схвалив нову резолюцію, в якій підтримав Україну і засудив Орбана. Резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Орбан раніше відвідав Україну, Росію і Китай, а також зустрівся з Трампом у США, намагаючись підштовхнути Україну до "миру" на умовах Володимира Путіна.

Як повідомлялося раніше, Орбан після зустрічі з Путіним надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що впевнений у поразці України у війні з країною-агресором РФ.

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