Зеленський натякнув на Орбана: "Хтось хоче сприяти війні за рахунок України"

Президент Володимир Зеленський застеріг європейських лідерів від спроб розв'язувати свої проблеми за спинами, або за рахунок інших.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами або політичними партіями в спробі підірвати єдність серед країн Європи, наголосив він під час інавгураційної пленарної сесії саміту Європейської політичної спільноти.
Глава держави зазначив, що диктатор РФ може спробувати спокусити, тиснути або шантажувати, щоб хтось із лідерів Європи зрадив інших.
"Звичайно, кожен обирає сам, як діяти, і яку спадщину залишити. Але якщо хтось у Європі намагається вирішити свої питання за спинами інших або навіть за рахунок когось іншого. Якщо хтось хоче сприяти війні, обіцяти щось проти наших спільних інтересів. За рахунок, скажімо, України чи інших країн, то чому, в такому разі, нам взагалі потрібно звертати увагу на таких людей? ЄС і НАТО можуть вирішити питання без таких людей", - додав Зеленський.
"Мирне турне" Віктора Орбана - що відомо
2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.
Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.
5 липня Орбан відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.
Путін на прес-конференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.
Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.
Після зустрічі з російським диктатором Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що Путін упевнений у поразці України. Лист датовано 5 липня та надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.
У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.
8 липня Орбан також відвідав голову Сі Цзіньпіна в Китаї.
11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив на зустріч із Дональдом Трампом.
Після зустрічі з Трампом Орбан заявив, що обговорив з експрезидентом США шляхи досягнення миру.
"Хороша новина дня: він збирається розв‘язати цю проблему", - повідомив прем'єр Угорщини.
Скандальні візити Орбана - останні новини за темою
Раніше Європарламент схвалив нову резолюцію, в якій підтримав Україну і засудив Орбана. Резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо, Орбан раніше відвідав Україну, Росію і Китай, а також зустрівся з Трампом у США, намагаючись підштовхнути Україну до "миру" на умовах Володимира Путіна.
Як повідомлялося раніше, Орбан після зустрічі з Путіним надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що впевнений у поразці України у війні з країною-агресором РФ.
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