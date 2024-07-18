УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський натякнув на Орбана: "Хтось хоче сприяти війні за рахунок України"

Олексій Тесля
18 липня 2024, 15:44
202
Володимир Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами, попередив Володимир Зеленський.
Зеленський, Орбан
Володимир Зеленський зробив заяву після поїздок Віктора Орбана / Колаж: Главред, Фото: Офіс президента, Оперативне командування "Захід", пресслужба В. Орбана / Zoltán Fischer/MTI

Президент Володимир Зеленський застеріг європейських лідерів від спроб розв'язувати свої проблеми за спинами, або за рахунок інших.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами або політичними партіями в спробі підірвати єдність серед країн Європи, наголосив він під час інавгураційної пленарної сесії саміту Європейської політичної спільноти.

Глава держави зазначив, що диктатор РФ може спробувати спокусити, тиснути або шантажувати, щоб хтось із лідерів Європи зрадив інших.

відео дня

"Звичайно, кожен обирає сам, як діяти, і яку спадщину залишити. Але якщо хтось у Європі намагається вирішити свої питання за спинами інших або навіть за рахунок когось іншого. Якщо хтось хоче сприяти війні, обіцяти щось проти наших спільних інтересів. За рахунок, скажімо, України чи інших країн, то чому, в такому разі, нам взагалі потрібно звертати увагу на таких людей? ЄС і НАТО можуть вирішити питання без таких людей", - додав Зеленський.

"Мирне турне" Віктора Орбана - що відомо

2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Під час переговорів Зеленський і Орбан домовилися про роботу над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Орбан також запропонував Зеленському забезпечити припинення вогню для проведення мирних переговорів.

5 липня Орбан відвідав із несподіваним робочим візитом Москву, де провів тригодинні переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Путін на прес-конференції після переговорів з Орбаном зробив цинічну заяву про завершення війни проти України, вимагаючи, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей.

Орбан визнав, що позиції Росії та України дуже відрізняються, але пообіцяв продовжувати свої зусилля з урегулювання російсько-української війни.

Після зустрічі з російським диктатором Орбан надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що Путін упевнений у поразці України. Лист датовано 5 липня та надіслано з Азербайджану, куди Орбан вирушив після візиту до РФ.

У листі Орбан пояснив, що під час поїздок в Україну та Росію не виступав від імені всього Євросоюзу, а лише хотів дізнатися про позиції воюючих сторін.

8 липня Орбан також відвідав голову Сі Цзіньпіна в Китаї.

11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив на зустріч із Дональдом Трампом.

Після зустрічі з Трампом Орбан заявив, що обговорив з експрезидентом США шляхи досягнення миру.

"Хороша новина дня: він збирається розв‘язати цю проблему", - повідомив прем'єр Угорщини.

Скандальні візити Орбана - останні новини за темою

Раніше Європарламент схвалив нову резолюцію, в якій підтримав Україну і засудив Орбана. Резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що підтверджує підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Орбан раніше відвідав Україну, Росію і Китай, а також зустрівся з Трампом у США, намагаючись підштовхнути Україну до "миру" на умовах Володимира Путіна.

Як повідомлялося раніше, Орбан після зустрічі з Путіним надіслав голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що впевнений у поразці України у війні з країною-агресором РФ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Володимир Путін Віктор Орбан
Реклама

Головне за день

Лівий берег України залишився майже без світла: яка поломка спричинила такі відключення

Лівий берег України залишився майже без світла: яка поломка спричинила такі відключення

17:56 Україна
Графіки в Україні будуть "значно м'якшими": стали відомі конкретні терміни

Графіки в Україні будуть "значно м'якшими": стали відомі конкретні терміни

16:59 Україна
Танки і не тільки: Франція передасть Україні новий пакет допомоги - що в нього ввійде

Танки і не тільки: Франція передасть Україні новий пакет допомоги - що в нього ввійде

16:13 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україну накриє потужний шторм: литимуть грозові дощі, град та шквали 1932

Україну накриє потужний шторм: литимуть грозові дощі, град та шквали

Ксенія Собчак стала посміховиськом на всю РФ - що сталося 1542

Ксенія Собчак стала посміховиськом на всю РФ - що сталося

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю Шахедами 1393

У Києві потужні вибухи: росіяни атакували столицю "Шахедами"

Вкрадено мільйони рублів : путіністка Любов Успенська скоїла великий злочин 1336

"Вкрадено мільйони рублів": путіністка Любов Успенська скоїла великий злочин

Останні новини

17:56

20 аеродромів під ударом: коли ЗСУ зможуть бити вглиб РФ далекобійною зброєю - експерт

17:56

Лівий берег України залишився майже без світла: яка поломка спричинила такі відключення

17:49

Король Чарльз засвітився за поцілунком із жінкою на очах у дружини - деталі

17:41

Наступ РФ на Харківщину: окупантам вдалось досягти однієї мети - Жорін

17:30

Має бути здоровий глузд: чи можна у церкві фотографувати

Росія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - ЖмайлоРосія загрузла на Сході та на Харківщині, вона не має ресурсу для наступу на півночі - Жмайло
17:24

Після зради і розлучення: зірка шоу "Танці з зірками" розповів, у кого закоханий

17:00

Перебуває на межі, але продовжує наступати: Маломуж назвав задум Путіна

16:59

Графіки в Україні будуть "значно м'якшими": стали відомі конкретні терміни

16:40

Що робити, якщо згорів на сонці: поради лікарів

Реклама
16:27

Стало відомо, навіщо Кіркоров сплавив дітей в іншу країну

16:22

Будете здоровими весь рік: якою водою потрібно облитися 19 липня - прикмети

16:20

Лукашенко наказав відвести війська від кордону з Україною: яка ціль диктатора

16:13

Танки і не тільки: Франція передасть Україні новий пакет допомоги - що в нього ввійде

16:09

Андрій Лузан уперше озвучив, у яких військах служитимеВідео

15:55

Як підключити телефон до телевізора: топ-5 способів

15:54

Як зменшити взуття, якщо воно велике: найдієвіші способи

15:44

Зеленський натякнув на Орбана: "Хтось хоче сприяти війні за рахунок України"

15:40

Тривають бої на островах лівого берега Дніпра, РФ спробує зайняти правобережжя — DeepState

15:36

Кому не будуть відключати світло: Кабмін розширив список

15:30

Лайма Вайкуле пояснила, чому почала співати українською мовою: "Це страшно"Відео

Реклама
15:03

Дрони СБУ підірвали штаб та базу РФ у Криму: ЗМІ дізналися деталі спецопераціїВідео

14:59

Знищення військових аеродромів РФ та кінець війни: гучна заява Зеленського

14:47

Наступ РФ на Сумщину: Жмайло назвав умову, за якої можлива атака

14:40

Майже кондиціонер: як зробити вентилятор ефективнішимВідео

14:34

Названо ім'я володарки титулу "Міс Всесвіт Україна"-2024Відео

14:08

У популярного російського журналіста діагностували рак

14:06

Коли і як правильно підгодовувати черешню для багатого врожаюВідео

14:05

"Мама сказала, що це фотошоп": волонтерка показала, який вигляд Олена Зеленська має в реальному житті

14:00

У Криму зникли всі бойові кораблі РФ: Селезньов розкрив, із чим це пов'язано

13:52

У Мережі пишуть про прорив РФ на Сумщині: у ДПСУ розповіли про атаку диверсантів

13:40

Буде як магазинна: як консервувати кукурудзу – порада від досвідченої господиніВідео

13:33

Як очистити кран від вапняного нальоту всередині: трюк із кулькою

13:33

"Найкращі": Цимбалару розкрила подробиці особистого життя після розлучення

13:18

Торгує носками біля метро — чому Тищенко покинув хвору матір та чи успадкував її діагноз

12:48

ЗСУ залишилися на Лівобережжі після виходу з Кринок: деталі боїв

12:42

Зеленський прибув до Великої Британії: стали відомі всі деталіФото

12:28

Беремо 300 г сиру і готуємо гору смачнючих пончиків - суперський рецептВідео

12:17

РФ може готуватися до нового наступу на Запоріжжя - Андрющенко

12:10

Взимку буде складніше: у NYT розкрили, чи витримає енергетика України аномальну спеку

11:38

Урожайне знищено: підполковник назвав причину відходу ЗСУ на сході

Реклама
11:32

Впродовж наступних місяців: чи можливий наступ РФ на Суми чи Чернігів

11:13

Відключення світла в Україні стануть ще довшими: енергетики дали графік на 18 липня

11:02

Китайський гороскоп на завтра 19 липня: Тигри - ігноруйте плітки, Коням - роздратування

10:49

Стягнення штрафів ТЦК з військовозобов'язаних без доходів і майна: відповідь юриста

10:47

В Україні прогнозується зростання цін на популярні продукти: яка причина

10:44

Армія РФ просунулася біля трьох населених пунктів на Донбасі - Deep State

09:57

Ксенія Собчак стала посміховиськом на всю РФ - що сталося

09:51

"На Молдову я дуже зла!": дружину співака Павліка в Молдові зупинили поліцейські

09:44

Вибухи гриміли в п'яти областях: РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками

09:35

Церковне свято 19 липня: що заборонено робити у цей день

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти