Зеленський дав обережну оцінку ситуації на фронті

ЗСУ вдалося зупинити просування армії окупантів, зазначив президент.

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Ситуація на фронті трохи покращилася / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Офіс президента

Ситуація на фронті зараз краща, ніж останні три місяці, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV.

"У нас були труднощі через брак артилерійських боєприпасів, повітряну блокаду, російську далекобійну зброю і високу щільність російських дронів", - визнав глава держави.

Водночас, додав він, ЗСУ вдалося зупинити просування армії окупантів на сході, а російські окупанти зазнають великих втрат.

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Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Говорячи про взяття Авдіївки, Зеленський вважає, що російська армія не захопила місто, а "просто зруйнувала його повністю, а потім повернулася". У зв'язку з цим він вказує на перевагу противника в секторі далекобійних озброєнь і закликає Захід поставити їх українській армії.

Президент України також заявив про будівництво "трьох ліній укріплень" протяжністю понад "1000 кілометрів".

Ситуація на фронті

Російські окупанти намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області. Однак протягом останніх двох тижнів не мають успіху.

Українські військові продовжують укріплювати оборонні лінії, але, як пише Der Spiegel, робота йде поки що повільно - хоча час тут має вирішальне значення. Наприклад, стратегічно важливе місто Токмак російські окупанти оточили "майже середньовічним кільцем оборони", яке ЗСУ будуть змушені проходити в разі прориву на цьому напрямку. А навколо Оріхового, яке контролюють українські захисники, фортифікацій набагато менше.

Крім того, окупаційні війська агресора Росії збирають сили, щоб спробувати вибити бійців ЗСУ із зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Водночас атаки окупантів у районі Роботиного та Вербового Запорізької області видихаються. За минулі 24 години противник у зоні відповідальності "Таврії" втратив 392 військових убитими та пораненими. Також противник втратив 47 одиниць військової техніки, 352 дрони та чотири склади боєприпасів.

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