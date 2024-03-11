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Скажений вітер та дощ зі снігом: в Україні оголосили штормове попередження

Ангеліна Підвисоцька
11 березня 2024, 19:32
Швидкість вітру у багатьох областях України буде досягати 20 м/с.
Скажений вітер та дощ зі снігом: в Україні оголосили штормове попередження
Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 12 березня буде дощовою та сніжною. У багатьох областях буде сильний вітер та мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях будуть пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

погода 12 марта
Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: ventusky

Погода 12 березня

В Україні 12 березня буде мінлива хмарність. В цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а також на Правобережжі та Херсонщині. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У багатьох областях можуть бути сильні пориви вітру.

відео дня

"Температура вночі у західних, південно-західних областях та в Криму 0-5° тепла, на решті території 1-6° морозу, на північному сході країни до 9° морозу, вдень 2-7° тепла, в Криму до 11°; на Закарпатті вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -5

За даними meteoprog, 12 березня в Україні буде дощовим і сніжним. Найнижча температура повітря буде на території Сумської, Чернігівської, Харківської та Луганської областей. Там температура повітря опуститься до -3...+5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+13 градусів.

погода 12 марта
Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: meteoprog

Погода 12 березня у Києві

У Києві 12 березня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 12 марта
Прогноз погоди в Україні на 12 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Нагадаємо, Україну атакував майже 7-бальний шторм – у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря. Очікується, що магнітна буря знизиться до мінімуму лише 13 березня.

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