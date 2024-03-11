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Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті

Руслана Заклінська
11 березня 2024, 14:02
Окупанти використовують хімічну зброю, щоб викурити українські піхотні підрозділи з укриттів, розповів командир батальйону 92-ї ОШБр.
Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті
Росія кинула всі сили на штурм стратегічного міста / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області. Проте протягом останніх двох тижнів не мають успіху. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко в ефірі телемарафану.

"Противник продовжує ударно-штурмові дії, намагаючись нарощувати свої зусилля з ціллю окупації населеного пункту Часів Яр. І відповідно, б’є по флангах, зокрема штурмуючи в напрямку населеного пункту Іванівське, Кліщіївка, Андріївка", - зазначив він.

За його словами, наразі можна з упевненістю сказати, що за останні два тижні російські окупанти успіху не мали. Всі позиції українських захисників залишаються під контролем.

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"Незважаючи на те, що під час вчинення ударно-штурмових дій противник застосовує увесь наявний свій потенціал – усе, за винятком ядерної зброї, що перебуває у нього на озброєнні. А також достатньо активно намагається застосовувати авіацію", - зауважив командир.

Федоренко також розповів, що Росія модернізувала керовані авіабомби, які тепер мають вищу точність порівняно з попередніми моделями. Щодо хімічної зброї, ворог використовує її протягом останнього року. Проте українські військові застосовують індивідуальні засоби захисту та інші пристосування, щоб протистояти цьому виду зброї.

"Основне їхнє завдання – це використання газів, які є повзучими, тобто є важчими ніж повітря. Вони спускаються на дно окопів, укриттів. Для чого противник застосовує – для того, щоб наші піхотні підрозділи викурити з укриттів", - пояснив він.

Росіяни з трьох напрямків сунуть на Часів Яр: в ЗСУ розкрили ситуацію на фронті
Втрати росіян / Інфографіка: Главред

Командир батальйону підкреслив, що дуже мала частина підбитої техніки забирається росіянами з поля бою. Він пояснив, що це стосується обмежених ситуацій, коли українські сили не можуть ефективно діяти через небезпечні погодні умови.

"Умовно, вдалося вразити ту чи іншу одиницю техніки, вона вийшла з ладу. Потім впав туман. І під покровом туману ми не змогли спрацювати достатньо ефективно для того, щоб знищити її повною мірою", - розповів Федоренко.

За його словами, з 10 одиниць ураженої техніки окупанти забирають не більше двох.

Хто такий Юрій Федоренко

Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) — український політик, правозахисник, громадський діяч та військовий, пише Вікіпедія.

З вересня 2019 року є позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон.

Ситуація поблизу Часового Яру

Нагадаємо, росіяни намагаються захопити Часів Яр, але не можуть цього зробити. Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ЗСУ зазначив, що окупанти активно штурмують на цьому напрямку, залучаючи важку техніку.

Також керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" розповів про "потужний ривок" російських військ на Часів Яр на Донеччині. РФ намагається сконцентрувати сили для подальшого наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Як повідомляв Главред, в разі окупації міста Часів Яр, ворог матиме змогу обстрілювати Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ. Командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко вважає, що російським окупантам не вдасться реалізувати цей задум.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Часів Яр війна Росії та України
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