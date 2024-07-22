Завершити війну за 24 години: чи під силу таке Трампу - Майк Джонсон

Трамп може покласти край конфлікту між Києвом і Москвою, продемонструвавши силу, вважає спікер Палати представників США.

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Як Трамп може закінчити війну в Україні / колаж: Главред, фото: flickr, Вікіпедія

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що здатний встановити мир в Україні лише за 24 години. Спікер Палати представників, який у певний час блокував голосування за допомогу Україні, Майк Джонсон не сумнівається, що кандидату у президенти від Республіканської партії це під силу. Про це повідомляє ABC News.

Він зазначив, що Трамп може покласти край конфлікту між Києвом і Москвою, продемонструвавши силу.

За його словами, це те, чого бракувало Джо Байдену за період його президентства.

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"Ми підтримуємо мир силою. Ми не мали цього за три з половиною роки правління адміністрації Байдена. Було з точністю до навпаки", – сказав посадовець.

Спікер Палати представників додає, що саме брак рішучості та слабкість чинної американської влади дозволяють противникам діяти так провокативно.

Крім того, Майк Джонсон вірить, що Трамп зможе втілити свою обіцяну і завершити війну лише за 24 години.

"Президент Трамп може зробити телефонний дзвінок і висунути погрози та вимоги супротивникам у всьому світі, на які вони звертають увагу, тому що вони певним чином бояться його. У цьому є справжня цінність", – сказав він.

Спікер також нагадав, що за часи президенства Трампа не було вторгнення Росії в Україну, конфлікту в Ізраїлі та провокаційної поведінки Китаю.

Заяви Трампа щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше, кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив про те, що він здатний зупинити війну в Україні "одним телефонним дзвінком". Він також сказав, що світ перебуває на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію.

Також, скандальний Дональд Трамп збирається піти на переговори з Путіним і домовитися про умови припинення війни в Україні. Він планує домовитися із російським диктатором про те, яку частину українських земель "забере" Москва.

Крім того, політичному мітингу в аеропорту Дейтона, Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

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