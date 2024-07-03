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Трамп хоче "віддати" Путіну українські землі, щоб закінчити війну в Україні

Ангеліна Підвисоцька
3 липня 2024, 00:43
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Дональд Трамп також хоче завадити Україні та Грузії вступити до Альянсу.
Трамп, Путин
Трамп хоче віддати Путіну українські землі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Скандальний Дональд Трамп збирається піти на переговори з Путіним і домовитися про умови припинення війни в Україні. Він планує домовитися із російським диктатором про те, яку частину українських земель "забере" Москва. Про це повідомляє Politico з посиланням на експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з експрезидентом США.

До того ж Трамп хоче зупинити розширення НАТО і не дати Грузії й Україні вступити в Альянс.

"Швидке вирішення українського конфлікту, що тривав два з половиною роки, також, імовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО", - йдеться в публікації.

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Трамп також хоче відкликати гарантії безпеки для країн НАТО, які витрачають на оборону менше 2% ВВП. До того ж він планує скоротити роль Америки у сфері безпеки в Європі.

"Правду кажучи, Трамп навряд чи повністю вийде з НАТО... Але навіть якщо він формально не залишить організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа в цілості й схоронності", - пише Politico.

Скандальні заяви Трампа - останні новини за темою

Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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