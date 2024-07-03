Трамп хоче "віддати" Путіну українські землі, щоб закінчити війну в Україні

Дональд Трамп також хоче завадити Україні та Грузії вступити до Альянсу.

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Трамп хоче віддати Путіну українські землі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Скандальний Дональд Трамп збирається піти на переговори з Путіним і домовитися про умови припинення війни в Україні. Він планує домовитися із російським диктатором про те, яку частину українських земель "забере" Москва. Про це повідомляє Politico з посиланням на експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з експрезидентом США.

До того ж Трамп хоче зупинити розширення НАТО і не дати Грузії й Україні вступити в Альянс.

"Швидке вирішення українського конфлікту, що тривав два з половиною роки, також, імовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО", - йдеться в публікації. відео дня

Трамп також хоче відкликати гарантії безпеки для країн НАТО, які витрачають на оборону менше 2% ВВП. До того ж він планує скоротити роль Америки у сфері безпеки в Європі.

"Правду кажучи, Трамп навряд чи повністю вийде з НАТО... Але навіть якщо він формально не залишить організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа в цілості й схоронності", - пише Politico.

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Раніше Трамп вирізнявся відносно суперечливою позицією та висловлюваннями щодо України. Нагадаємо, на політичному мітингу в аеропорту Дейтона, ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав президента України "видатним продавцем" і заявив, що Володимир Зеленський краще вміє залучати інвестиції, ніж він сам.

Також Трамп висловив невдоволення НАТО, оскільки він недостатньо задовольняє військові потреби України. У соцмережі Truth Social він обурився тим, що Сполучені Штати допомагають Україні більш ніж на 100 мільярдів доларів більше, ніж НАТО.

Окрім цього, видання The Washington Post розкрило деталі мирного плану Дональда Трампа. За версією американського політика, Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

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