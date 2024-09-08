Є лише одна умова: секретар РНБО оцінив ймовірність переговорів з Росією

В РНБО зазначили, що Україна продовжує підготовку до наступного саміту мира в межах реалізації "формули миру" президента Зеленського.

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Секретар РНБО прокоментував можливість переговорів з Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російська Федерація не готова до проведення реальних переговорів з Україною, адже стратегічна культура російського керівництва відрізняється від звичного, демократичного підходу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю французькому виданню Le Monde розповів секретар РНБОУ Олександр Литвиненко, передає Укрінформ.

За його словами, з Росією можна проводити переговори виключно з позиції сили.

"Росія не готова до серйозних переговорів. Проблема полягає в тому, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Росіяни мають іншу стратегічну культуру, ніж Захід. З ними можна розмовляти лише з позиції сили. Тому ви повинні допомогти нам перемогти Росію, озброївши нас. Інакше війна продовжиться на інших територіях", - сказав секретар РНБО. відео дня

Водночас він наголосив, що Україна продовжує впроваджувати мирну ініціативу президента Зеленського, зокрема готує майбутній мирний саміт.

Литвиненко також відповів на питання щодо очищення українських державних структур від російських агентів. Він зазначив, що цей процес майже завершений, інакше Росія дізналася б про підготовку до Курської операції.

"Очищення відбулося. Це відповідальність СБУ. Це вимагало величезної роботи, тому що Росія працювала проти нас протягом тридцяти трьох років з моменту здобуття незалежності. Курська операція показала, що Україна може організовувати масштабні операції проти росіян. Якби хтось із їхніх агентів дізнався б про це, все було б інакше. Звісно, російська агентура все ще є, але її значно менше", - деталізував Литвиненко, назвавши Курську операцію "значним успіхом".

Крім того, він закликав європейців покласти край анонімності в інтернеті та посилити протидію російській пропаганді, яка підриває стабільність та руйнує репутацію Заходу.

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Литвиненко Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.

Мирні переговори з Росією - що відомо про українську формулу миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США прагнуть підтримати Україну та президента Володимира Зеленського, аби забезпечити їм сильну позицію для майбутніх мирних переговорів щодо завершення війни з Росією.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор готова повернутися до переговорів з Україною, проте з умовою – Кремль хоче відновити діалог на основі угоди, досягнутої в Стамбулі у 2022 році. Цю заяву Путін зробив на Східному економічному форумі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що на цьому етапі переговори між Україною та Росією не приведуть до справедливого та тривалого миру. За його словами, є щонайменше три вагомі причини, чому будь-який діалог з Путіним зараз буде марним.

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