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Україна наближає війну до фіналу: в ОП розповіли про реальний "план перемоги"

Анна Косик
17 вересня 2024, 16:58
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В Офісі президента називають фейком інформацію про нібито готовність України погодитися на режим припинення вогню.
Зеленский, Подоляк, флаги Украины и России
Україна скористається успіхами в Курській області для перемоги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Володимир Зеленський, Михайло Подоляк

Нещодавно іноземні ЗМІ опублікували інформацію про те, що у "плані перемоги", який Володимир Зеленський планує презентувати у США, йдеться про можливість заморожування війни.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що це не відповідає дійсності, адже Україна категорична у питаннях припинення вогню чи передачі країні-агресору Росії власних територій.

В етері "Настоящее время" він наголосив, що сам президент Зеленський неодноразово говорив про те, що заморожування конфлікту Україна не розглядає, адже це призведе до ще більшого накопичення РФ ресурсів та більш масових вбивств цивільного населення.

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Подоляк висловив єдину офіційну позицію Києва, яка полягає в тому, що повномасштабна війна в Україні може і має завершитися тільки поразкою агресора Росії.

"Поразку Російської Федерації можна забезпечити певною кількістю зброї як такої. Тобто, грубо кажучи, військовий, дипломатичний, економічний і політичний примус... Плюс Курська операція, яка показує, що справді можна ефективно працювати, у тому числі на території Росії, приносячи туди і масштабуючи там війну", - додав він.

Якраз Курська операція фігурує в українському "плані перемоги". Вона, за словами радника голови ОП, зможе впливати на соціальні настрої всередині Росії та тиснути на оточення кремлівського диктатора Путіна, що вестиме до фіналу війну.

Хто такий Михайло Подоляк?

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Заморожування війни - що відомо про позицію України

Нагадаємо, після публікації виданням BILD статті про нібито один із пунктів "плану перемоги" Зеленського, у якому йдеться про готовність погодитися на локальне заморожування війни, радник президента Дмитро Литвин з питань комунікації назвав публікацію "фейком".

Раніше президент Зеленський наголошував, що країна-агресорка Росія може використати припинення вогню для того, щоб накопичити техніку на окупованих територіях, а потім звинуватити Україну в порушенні домовленостей і після цього почати нове вторгнення.

Напередодні посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що припинення вогню без виведення військ країни-агресорки Росії з тимчасово окупованих територій України надасть РФ можливість для подальших атак.

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війна в Україні перемога Володимир Зеленський Михайло Подоляк новини України Операція в Курській області
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