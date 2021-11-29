Затягнув у покинутий будинок: під Вінницею п'яний кримінальник зґвалтував 12-річну дівчинку

Кримінальник зґвалтував школярку / vn.npu.gov.ua

В одному з сіл Вінницької області п'яний чоловік затягнув у покинутий будинок 12-річну дівчинку, яка поверталася додому з магазину, і зґвалтував.

Як повідомили у ГУНП Вінницької області, про насильство над дитиною розповіла мати школярки близько 15:30 у неділю, 28 листопада. Про те, що сталося, їй розповіла дочка, яка повернулася додому.

Поліцейські затримали раніше судимого за майнові злочини 48-річного чоловіка, який перебував у себе вдома. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

"Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий зловмисник зустрів на безлюдній вулиці села, коли вона поверталася додому з магазину. Пригрозивши фізичною розправою, він силою затягнув дитину в покинутий будинок і згвалтував. Прийшовши додому, дівчинка розповіла про це матері", - йдеться в повідомленні.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

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