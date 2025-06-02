"Не забуду ніколи": Наталка Денисенко розповіла про біль після розлучення

Минув майже місяць, як Денисенко холостячка, але їй усе ще складно після пережитого.

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Наталка Денисенко розлучення - акторка розповіла, як пережила розставання / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Наталка Денисенко розповіла про біль, який їй принесла ця весна

Ймовірно це - натяк на її емоції, пов'язані з розлученням

На початку травня українські актори Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися після 8 років у шлюбі. У судовому реєстрі з'явилися відповідні документи, які вказують на "неможливість примирення".

Прямим текстом ані Денисенко, ані Федінчик свого розриву не коментують, проте Наталка натякає, що процес для неї був вельми болючим. Наприклад, нещодавно артистка вирішила підбити підсумки весни, що минула, яка дала їй кілька важливих уроків на все життя.

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"Ця весна навчила чекати тепло , витримувати холод, дощі, насолоджуватися пахощами квітів (тих, що від чистого серця і від самої природи), і проживати біль втрати… Цю весну 2025 року я не забуду ніколи", - написала Наталка Денисенко в Instagram, і опублікувала ролик, у якому в ніжному образі позує перед камерою. У коментарях колеги, друзі та шанувальники акторки відзначають її силу, витонченість і красу.

Наталка Денисенко розлучення - акторка розповіла, як пережила розставання / instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко розлучення - акторка розповіла, як пережила розставання / instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко розлучення - акторка розповіла, як пережила розставання / instagram.com/natalka_denisenko

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Хто така Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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