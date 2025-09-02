Суд обирає запобіжний захід убивці Парубія: перші заяви підозрюваного

Судове засідання розпочалося о 13:07 у Галицькому районному суді міста Львова.

Підозрюваний зізнався у скоєному злочині

Прокурори просять для підозрюваного арешт без можливості внесення застави

У вівторок, 2 вересня, підозрюваного у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія доправили до суду для обрання запобіжного заходу. Підозрюваний зізнався журналістам у скоєному злочині, передає "Суспільне. Львів".

Судове засідання розпочалося о 13:07 у Галицькому районному суді міста Львова.

Прокурори просять для підозрюваного у вбивстві нардепа арешт без можливості внесення застави.

Перед залою суду підозрюваний у вбивстві заявив, що це - особиста помста Парубію за погляди.

"Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина",- заявив підозрюваний.

Він заявив, що це була "його помста українській владі". А на запитання, чому саме жертвою став Пабурій, він відповів, що політик "був поруч". Чоловік натякнув, що його жертвою міг стати експрезидент Петро Порошенко: "Якби я жив у Вінниці, то був би Петя".

Підозрюваний спростував повідомлення ЗМІ про те, що він нібито скоїв убивство в обмін на інформацію про зниклого сина через шантаж російських спецслужб.

"Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави", - заявили в ОГП.

Дії 52-річного львів’янина кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

"Коли на вулицях лунають постріли, це сигнал для всієї держави. Ми реагуємо рішуче, аби кожен злочин проти життя людини отримував найсуворішу правову оцінку", - наголосив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

За інформацією Телеграм-каналу "Хто це", підозрюваного звати Михайло Сцельников, 1973 року народження.

Убивство Андрія Парубія - що відомо

Нагадаємо, 30 серпня у Львові, близько полудня, сталася стрілянина в одному з районів міста. Правоохоронці виявили, що потерпілий загинув ще до приїзду медиків. Загиблим виявився Андрій Парубій - народний депутат України та колишній голова Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вбивство політика було ретельно підготовлено заздалегідь. За словами глави держави, для розслідування цієї справи задіяні всі необхідні сили.

У ніч на 1 вересня, стало відомо, що поліція затримала підозрюваного в резонансному вбивстві. Ним виявився 52-річний житель Львова. Зараз із ним проводяться слідчі дії, йому оголошено про підозру.

Як повідомляв Главред, за даними поліції, 52-річний львів'янин тривалий час стежив за політиком, ретельно готувався до злочину і 30 серпня, замаскувавшись під кур'єра, розстріляв Парубія у Львові. Після 8 пострілів він намагався замести сліди і втекти, проте був знайдений і затриманий через 36 годин. Правоохоронці заявили, що вбивство має "російський слід".

