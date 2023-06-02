Загинув за Україну: на Харківщині проводили в останню путь командира танка

Свій останній бій захисник України В'ячеслав Сахновський прийняв недалеко від населеного пункту Костянтинівка в Донецькій області.

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В'ячеслава Сахновського проводили в останню путь 1 червня / Колаж: Главред, фото: t.me/MykolaBaksheev

У боях за Україну загинув командир танка В'ячеслав Сахновський. 1 травня Героя з військовими почестями провели в останню путь в Первомайському Харківської області.

В'ячеслав був родом з Харкова. З початком повномасштабної війни він приїхав до Первомайського як тимчасово переміщена особа і став новим жителем цієї громади.

Влітку 2022-го чоловік став до лав Збройних сил України. Він був командиром танка танкового взводу танкової роти батальйону забезпечення навчального процесу Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ".

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Свій останній бій захисник України прийняв недалеко від населеного пункту Костянтинівка в Донецькій області. 24 травня В'ячеслав Сахновський під час виконання бойового завдання та внаслідок обстрілу ворогом із РСЗВ отримав не сумісне з життям поранення. Його життя обірвалося в 55 років.

У перший день літа по В'ячеславу Сахновському провели панахиду в храмі Казанської Божої Матері. Поховали захисника з військовими почестями.

Фото з церемонії прощання опублікував мер Первомайського Микола Бакшеєв в Telegram.

"Омили сльозами перший літній день. Невимовний біль і непоправна втрата... У місті відбулася траурна церемонія прощання із загиблим воїном Сахновським В'ячеславом Володимировичем", - написав Бакшеєв.

У Героя, якому в липні виповнилося б 56 років, залишилися дружина, 86-річна мати і син-військовослужбовець, поранений під Херсоном.

"Висловлюємо щирі співчуття найріднішим людям Героя: мамі Вірі Романівні, дружині Антоніні Борисівні та синові Іллі, а також бойовим побратимам і всім, хто знав В'ячеслава. Він навічно залишиться в нашій пам'яті справжнім героєм і сином своєї Батьківщини. Вічна слава та пам'ять захиснику України!" - додав мер.

Як повідомляв Главред, в місті Тальне Черкаської області 28 травня провели в останню путь нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого в ніч на 26 травня збив суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир.

Загиблому нацгвардійцю було всього 22 роки. У нього залишилася дружина та троє дітей. Для близьких і друзів він назавжди залишиться в пам'яті молодим, чуйним і веселим хлопцем.

Раніше Главред писав про те, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

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