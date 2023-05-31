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У боях за Україну загинув батько трьох дітей з Тернопільщини

Анна Ярославська
31 травня 2023, 10:49 оновлено 31 травня, 10:54
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Олег Стахів захищав рідну землю з початку російського вторгнення в Україну. На полі бою виконував обов'язки стрільця-помічника гранатометника.
Олег Стахов
Олег Стахів загинув у боях за Україну / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/35batternopil

У боях за свободу України загинув воїн 35-го окремого стрілецького батальйону Олег Стахів. Захиснику було 40 років. Без батька залишилися троє дітей.

Олег Стахів був родом із села Сировари Озерянської сільської громади на Тернопільщині. Трагічну новину про загибель українського воїна повідомили на Facebook-сторінці 35-го окремого стрілецького батальйону.

Олег захищав рідну землю з початку російського вторгнення в Україну. На полі бою виконував обов'язки стрільця-помічника гранатометника.

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"Без батька залишилися троє дітей. Нехай рідні та друзі знайдуть силу і опору в цей важкий час", – зазначили в батальйоні.

Як повідомляв Главред, в ході жорстоких боїв у Бахмуті загинув американський доброволець - відставний сержант спецназу армії США 45-річний Ніколас Меймер.

Крім того, в боях за Україну загинув лісник з Вінницької області Віталій Нечай. Воїну було 39 років. Захисник України загинув 24 травня внаслідок артилерійського обстрілу в районі міста Часів Яр на Донеччині.

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