Йому було всього 23 роки: під Бахмутом загинув молодий чемпіон України з легкоатлетики

Богдан Ходаківський був снайпером у батальйоні "Айдар". Він загинув на фронті 15 травня.

https://glavred.net/ukraine/yomu-bulo-vsogo-23-roki-pid-bahmutom-zaginuv-molodiy-chempion-ukrajini-z-legkoatletiki-10472239.html Посилання скопійоване

На фронті загинув 23-річний легкоатлет Богдан Ходаківський / Колаж: Главред, фото: Facebook

Російські окупанти вбили 23-річного українського легкоатлета Богдана Ходаківського. Він був снайпером та воював у складі батальйону "Айдар". Про це повідомляє Ukrainian Athletics.

Богдан був родом з міста Узин, що у Білоцерківському районі Київської області. Він з дитинства займався спортом та став чемпіоном країни у стрибках з жердиною.

У свої 22 роки Богдан пішов захищати країну на фронті. Разом з побратимами він виконував складні операції у районі Бахмута Донецької області. Лише 1 березня йому виповнилось 23 роки.

відео дня

Наприкінці квітні рідні Богдана відкрили збір на дрон для бригади, однак 15 травня він загинув у бою з окупантами.

На фронті загинув 23-річний легкоатлет Богдан Ходаківський / фото: Facebook

"Дуже важко навіки прощатися з таким молодим хлопцем. Війна забрала його на початку життєвого шляху... Гіркота від втрати, біль, який пронизує, який не можна пробачити... Низький уклін батькам, які виховали справжнього патріота!", – відреагував земляк Богдана Ігор Іванченко.

Нагадаємо, що у боях за свободу України загинув воїн і волонтер з Буковини. Свій останній бій Анатолій Дронь прийняв у Донецькій області. З 2014 року він займався волонтерством, а після повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ.

На фронті загинув бойовий медик з Одещини. Коли Роман Воробйов отримав поранення на передовій, медики до останнього боролися за його життя. Але врятувати не змогли – 18 травня серце воїна зупинилося.

Інші новини: