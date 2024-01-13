Чи корисною була б ядерна зброя для України: експерт розповів, чому її віддали

Тактична ядерна зброя може допомогти Україні у війні з Росією, але з великим ризиком.

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Чи варто Україні та Білорусі відновлювати свої ядерні програми / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, ua.depositphotos.com

Для України тактична ядерна зброя може бути корисною, але не надасть стратегічної переваги. Водночас після використання ядерної зброї країна стає субʼєктом проти, якого можна використовувати весь можливий потенціал. Про це в інтервʼю Главреду розповів колишній військовий офіцер, політик і громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба.

"Від тактичної ядерної зброї з малим тротиловим еквівалентом може бути користь, але коли супротивник потужно наступає, бо ця зброя не дає стратегічної переваги. А після застосування ядерної зброї, навіть тактичної, країна стає субʼєктом, по якому можна працювати усім можливим потенціалом", - пояснив він.

За його словами, після розвалу СРСР і Україна, і Білорусь володіли ядерною зброєю, але відмовилися від неї, оскільки не мали засобів для ефективного управління.

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"Після розвалу СРСР ми здали ядерну зброю лише тому, що не знали, як дати ради її керуванню. На території України заходилися науково-дослідні інститути, які розробляли ядерні програми, але подейкують, що тоді Україна так і не підібрала кодів", - сказав Бульба.

Також Бульба підкреслив, що погроза застосування ядерної зброї може бути ефективним засобом стримування.

"Якби Україна мала таку зброю, то Росію можна було б стримувати самою лише погрозою застосування", - запевнив колишній військовий офіцер.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Використання ядерної зброї

Нагадаємо, колишній військовий офіцер і політик Сергій Бульба вважає, що Путін зацікавлений в організації локального конфлікту, спрямованого не на пряме зіткнення Росії з НАТО, а на зіткнення Білорусі з країною-членом НАТО. За його словами, "розгони" щодо російської ядерної зброї в Білорусі також можуть бути частиною цього плану.

Також колишній аналітик ЦРУ Пітер Шредер заявив, що Володимир Путін, ймовірно, не застосує ядерну зброю в Україні, але може її використати проти НАТО.

Крім цього, військовий експерт Олег Жданов сказав, що є два варіанти завершення війни. "Лайт-варіант" виключатиме застосування Росією тактичної ядерної зброї, натомість в "хард-варіанті" ядерної катастрофи не уникнути.

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