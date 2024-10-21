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Запорізька АЕС на межі блекауту: у Міненерго попередили про серйозні наслідки

Юлія Закрепа
21 жовтня 2024, 15:16
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Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію АЕС.
Запорізька АЕС на межі блекауту: у Міненерго попередили про серйозні наслідки
Окупанти готують атаки по Запорізькій АЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Захоплена російськими військами Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через ворожі обстріли. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.

"Сьогодні, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України", - йдеться в повідомленні Міненерго.

У пресслужбі повідомили, що забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.

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"У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", - додали в Міненерго.

Запорізька АЕС на межі блекауту: у Міненерго попередили про серйозні наслідки
Що відомо про Запорізьку АЕС / Інфографіка: Главред

За даними пресслужби, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС.

"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - йдеться в повідомленні.

ЗАЕС - це найбільша в Європі та третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона розташована в Україні, у степовій зоні біля колишнього берегу Каховського водосховища у Запорізькій області, неподалік міста Енергодар.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗАЕС опинилася в епіцентрі подій. Російські війська захопили станцію, що створило безпрецедентну ситуацію для ядерної безпеки.

Атаки РФ по АЕС

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня "Шахеди" пролетіли біля ядерних об'єктів Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту "Шахедів" від ядерних об'єктів становила менше 10 кілометрів. Керівник "Енергоатома" Петро Котін наголосив, що РФ робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки.

У ЗМІ розкрили, що країна-агресорка Росія готує цілий арсенал ракет по АЕС. У разі наміру знищити потужності АЕС окупанти здійснять максимально концентровану атаку з залученням і ракет, і дронів, вважає головний редактор Defense Express Олег Катков. Якщо справді росіяни атакують АЕС, то це буде максимально концентрований удар.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ планує атакувати 3 українські АЕС - такі спроби можуть відбутися вже цієї зими. Він додав, що російський диктатор Володимир Путін порушив велику кількість норм і правил, зупинятися він не планує.

Захоплення Запорізької АЕС окупантами та ризик теракту

Російські війська захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У 2023 році неодноразово повідомлялося, що країна-агресор РФ із технічного боку приготувала все необхідне для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. За словами керівника ГУР Кирила Буданова, росіяни повністю готові до підриву Запорізької АЕС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що сам факт теракту російських окупаційних військ на Запорізькій атомній електростанції цивілізовані країни світу сприймуть як застосування ядерної зброї проти цивільного населення.

У січні 2024 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, то російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкту, були прибрані в листопаді 2023 року, а тепер знову з'явилися. Це порушує стандарти безпеки МАГАТЕ.

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